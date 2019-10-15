15.10.2019 - 14:48 |
Obi Mikel'den Trabzonspor'a kötü haber
Trabzonspor, dün antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanımızı yarıda bırakan oyuncumuz Obi Mikel’in sağlık durumuyla ilgili olarak, “Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır” dedi.