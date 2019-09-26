35. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± maÃ§Ä±nda Anadolu Efes'e 79-74 skorla maÄŸlup olan FenerbahÃ§e Beko'da BaÅŸatrenÃ¶r Zeljko Obradovic maÃ§ sonu aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Sezonun ilk resmi maÃ§Ä±nda zor karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Obradovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadÄ±lar. Ã–zellikle 3. Ã§eyrekte ciddi bir fark yedik. Son periyotta toparlasak da galip gelemedik. Bu tablo sezonun ne kadar zor geÃ§eceÄŸini gÃ¶steriyor. Milli takÄ±mlardan dolayÄ± oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n Ã§oÄŸu yoktu. Adaptasyon sÃ¼recine ihtiyaÃ§ vardÄ±. Tek yol herkesin iyi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â

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