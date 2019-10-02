FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yarÄ±n Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid ekibi ile deplasmanda oynayacaklarÄ± maÃ§Ä±n, hangi seviyede olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rebilmeleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir sÄ±nav niteliÄŸi taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Zeljko Obradovic ile sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n Ä°talyan oyuncusu Gigi Datome, Real Madrid karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla ilgili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesine aÃ§Ä±klamada bulundu.

Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Obradovic, "Sezonun uzun bir maraton olduÄŸunu biliyoruz. Elbette bu ligdeki en iyi takÄ±mlardan birinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Halen bazÄ± oyuncularÄ±mÄ±zdan yoksun olsak da bizim iÃ§in sezonun bu noktasÄ±nda, hangi seviyede olduÄŸumuzu gÃ¶rebilmek iÃ§in gÃ¼zel bir sÄ±nav olacak. Yine de takÄ±m olarak pozitif bir reaksiyon gÃ¶stermeli ve olabilecek en iyi oyunu ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z."

Ä°talyan oyuncu Gigi Datome ise Avrupa Ligi'nde yeni sezona baÅŸlamanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Elbette ilk haftada, sert bir atmosferde Ã§ok zorlu bir rakibimiz olacak. Bu yarÄ±ÅŸa mÃ¼mkÃ¼n olan en iyi ÅŸekilde baÅŸlamak istiyoruz. Rakibimizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ biliyoruz ancak FenerbahÃ§e Beko olarak en iyi basketbolumuzu oynamayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. AynÄ± zamanda, takÄ±m olarak bir araya geliÅŸimizin ve bir sÃ¼redir birlikte idman yapabilmemizin avantajlarÄ±nÄ± parkeye yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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