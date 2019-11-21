Obradovic yine molasıyla gündem oldu!

Barcelona deplasmanında fark açılınca mola alan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, yaptığı konuşmayla maça damgasını vurdu.



Obradovic, farkın 20 olmasının ardından yaptığı molada ''Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?'' sözlerine kullandı.



Sırp hoca, CSKA Moskova maçında aldığı molada oyuncularına küfretmiş ve sert sözleriyle dikkat çekmişti.

'Felaket durumdayız'

Maç sonu konuşan Obradovic şu açıklamaları yaptı;

'6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan, her şeyi çok iyi anlayan ve irdeleyen bir takımdık. Şu an felaket durumdayız. Bir reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. İstekli ve motivasyonlu bir takım maçı asla 16 faulle tamamlamaz. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz.'