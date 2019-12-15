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15.12.2019 - 13:30 | | AA

Obradovic'in Fenerbahçe'deki en kötü sezonu

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, bu sezonki maçlarda yüzde 46'lık mağlubiyet oranıyla, tecrübeli başantrenörüyle 7. sezonunda en kötü dönemi yaşıyor.

Obradovic'in Fenerbahçe'deki en kötü sezonu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde en kötü dönemini geçiriyor.

Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Obradovic yönetiminde 7. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 2019-2020'ye istediği gibi başlayamadı.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e kaybederek başlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye liginde ve THY Avrupa Ligi'nde aldığı yenilgilerle de taraftarını üzdü.

Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet, 12 yenilgi alan Obradovic'in öğrencileri, yüzde 46'lık mağlubiyet oranıyla geçmiş yılların çok gerisinde kaldı.

456 maçta 104 yenilgi

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23'ünü kaybetti.

Avrupa'da geçen sezonun yenilgi sayısına şimdiden ulaştı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezonun yarısına gelmeden geçen sezon aldığı yenilgi sayısına ulaştı.

Dörtlü Final oynadığı geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 36 maça çıkan sarı-lacivertliler, 8 yenilgi almıştı. Fenerbahçe Beko, bu sezon 13 maçta 8 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes'e derbilerde kaybeden Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka deplasmanında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Takım geçen yıl normal sezonda 28 maçta 4 yenilgi almıştı.

Sezonlar

Fenerbahçe'nin Zeljko Obradovic yönetimindeki sezonlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyetler şöyle:

Obradovicin Fenerbahçedeki en kötü sezonu

 

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