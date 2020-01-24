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24.01.2020 - 23:58 |

Obradovic'ten konsantrasyon vurgusu!

FenerbahÃ§e Beko BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'Ä± 73-64 yendikleri maÃ§ta Ã§ok iyi savunma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AX Armani Exchange Milan BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ettore Messina, FenerbahÃ§e Beko'nun hak ettiÄŸi bir galibiyet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Obradovic'ten konsantrasyon vurgusu!

FenerbahÃ§e Beko BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasÄ±nda AX Armani Exchange Milan'Ä± 73-64 yendikleri maÃ§ta Ã§ok iyi savunma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KarÅŸÄ±laÅŸmadan sonra dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Obradovic, oyuncularÄ±nÄ± Ã¶zellikle yaptÄ±klarÄ± savunma iÃ§in tebrik ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°lk olarak oyuncularÄ±mÄ± Ã¶zellikle yaptÄ±klarÄ± savunma iÃ§in tebrik etmek istiyorum. BÃ¼tÃ¼n 40 dakika iÃ§erisinde sadece ikinci Ã§eyreÄŸin son 2 dakikasÄ±nda konsantrasyonsuz oynadÄ±k. Onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n maÃ§Ä±n devamÄ±nda savunma seviyemiz Ã§ok yÃ¼ksekti, bu yÃ¼zden de maÃ§Ä± kazandÄ±k. BugÃ¼nkÃ¼ gibi savunma yaparsanÄ±z daha hÄ±zlÄ± oynama ÅŸansÄ±nÄ±z olur. Antrenmanlarda bunun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡ok iyi bir takÄ±mÄ± yendik bu akÅŸam. Williams ve genÃ§ oyuncularÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r hastalar ve ellerinden geleni yaptÄ±lar. TaraftarÄ±mÄ±za da atmosfer iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Messina: "KÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±k ama sonuna kadar savaÅŸtÄ±k"

AX Armani Exchange Milan BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ettore Messina, FenerbahÃ§e Beko'nun hak ettiÄŸi bir galibiyet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

OyuncularÄ±nÄ±n mÃ¼cadelesinden memnun olduÄŸunu anlatan Messina, "FenerbahÃ§e Beko ve Obradovic'i tebrik ediyorum. Ã‡ok hak ettikleri bir galibiyet aldÄ±lar. KÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±k ama sonuna kadar savaÅŸtÄ±k. Son bÃ¶lÃ¼mde 3 boÅŸ atÄ±ÅŸ kaÃ§Ä±rdÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

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