Obradovic'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic ve teknik ekip ile oyuncular katıldı.

Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, etkinlikte basın mensuplarına röportaj verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten önemli açıklamalar geldi.

İşte Obra'nın açıklamaları:

Çok iyi oyuncular aldığımıza inanıyorum, en büyük dileğim sağlıklı bir sezon geçirmek. Daha fazla transfer için yönetimle görüşme halindeyiz. Şu an aklımda olan tek şey tam kadro olarak çalışmak.

Vesely müjdesi

Çekyalı yıldız hakkında da konuşan Sırp başantrenör, "Vesely yakın bir zamanda aramıza katılacak. Yüzde yüz hazır olmasını bekliyoruz" dedi.

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