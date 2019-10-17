Ocak'ta Mariano gidiyor, Linnes dönüyor!

Martin Linnes'i TFF'ye verilen listeye yazmayan Galatasaray'da pişmanlık yaşanıyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatin Terim, oyuncusunu Ocak'ta yeniden takıma döndürmek için çaba sarf ediyor.

Takımla birlikte her idmana ve çift kale maçlara katılan Norveçli futbolcu için özel bir program hazırlatan tecrübeli hoca, psikolojik olarak da öğrencisini motive halde tutmaya çalışıyor.

Sezon başında ismi sürpriz bir şekilde TFF listesine bildirilmeyen ve kadro dışı kalan Linnes, Mariano’nun transferiyle birlikte tekrar kadroya dahil edilecek. Norveçli oyuncu ve eşi, karar sonrası büyük üzüntü yaşamış, buna rağmen İstanbul’daki tüm maçlarda tribündeki yerini almıştı.