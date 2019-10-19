Meksika'nÄ±n sÃ¼per ligi Liga MX'te Colin KazÄ±m'Ä±n da forma giydiÄŸi Veracruz ve Tigres arasÄ±nda oynanan maÃ§ta, Veracruz futbolcularÄ± maÃ§Ä±n ilk dakikalarÄ±nda sahada hareketsiz kalarak maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesini protesto etti.

Liga MX'te Tiburones Rojos de Veracruz ve Tigres UANL futbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maÃ§ta, Veracruz oyuncularÄ± hareketsiz durarak maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesini protesto etti. Yerel medyada yer alan habere gÃ¶re, Veracruz oyuncularÄ± sahaya Ã§Ä±ktÄ± ve maÃ§Ä±n baÅŸlamasÄ±yla hareket etmeyi reddetti. Tigres oyuncularÄ± da ilk baÅŸta karÅŸÄ± takÄ±mla birlikte hareketsiz kaldÄ±. Ancak, Tigres oyuncularÄ± birkaÃ§ dakika sÃ¼ren eylemin ardÄ±ndan oyuna devam ederek, gol atmaya baÅŸladÄ±. Veracruz oyuncularÄ± buna karÅŸÄ± da herhangi bir tepki vermeyerek yÃ¶netimi protestoyu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. YaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra futbol oynamaya baÅŸlayan Veracruz oyuncularÄ±, bu kez de topla ilgilenmeyerek rakibe sÃ¼rekli faul yapmaya baÅŸladÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmada 2-0 Ã¶ne geÃ§en Tigres'in 3'Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ de atmasÄ±nÄ±n artÄ±ndan Veracruz futbolcularÄ± maÃ§a dÃ¶ndÃ¼ ve normal oyunlarÄ±nÄ± oynamaya baÅŸladÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-1'lik bir skorla Tigres kazandÄ±. Veracruz'un tek golÃ¼nÃ¼ KazÄ±m kaydetti.