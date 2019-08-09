"Ödül ve ceza sistemi geliyor"

MHK Başkanı, hakemlerin VAR uygulamalarında yaptığı hataların gözlemci raporunda yer alacağını vurguladı, “Hakemlerimiz, ‘nasıl olsa VAR var’ düşüncesiyle geçen sezon sorumluluk almaktan kaçınmıştır. Bu sezon ödül ve ceza sistemi olacak” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri dün yapıldı.

Toplantının açılışına TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan ile Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve MHK Başkanı Zekeriya Alp’in yanı sıra çok sayıda idareci katıldı.

İlk olarak konuşma yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, semineri TFF Yönetim Kurulu ile duayen hakemlerimizden Doğan Babacan adına düzenlediklerini vurguladı. 4 Temmuz’da göreve başladıklarını belirten MHK Başkanı, “Türk futboluna uzun yıllardır hizmet eden Nihat Özdemir’e hakem camiasına hizmet etme şansı verdiği için teşekkür ederiz. Bu ayrıcalığın farkındayız ve çalışmalarımıza başladık. Terfi kursları yaparak klasmanları belirledik. Üst klasman hakem kampını VAR ile ilgili çalışmalarla Riva’da gerçekleştirdik. Hakemler atletik testinde başarılı oldu ve sevincimizi onlarla paylaştık” ifadelerini kullandı.

Hakemlerin VAR uygulamalarında yaptığı hataların gözlemci raporunda yer alacağını belirten MHK Başkanı Alp, “Hakemlerimiz, ‘nasıl olsa VAR var’ düşüncesiyle geçen sezon sorumluluk almaktan kaçınmıştır. Bu durumu değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Futbol dünyasında yaşanan sıkıntılar hakemlerimizin doğru karar vermesi ile son bulmayacaktır. VAR uygulamalarında yapılan hatalar gözlemci raporlarında yer alacak. Ödül ve ceza sistemi olacak. Futbol hatalar oyunudur, önemli olan hakemlerimizin maçları en az hata ile yönetmesidir” dedi.

İŞTE DEĞİŞEN KURALLAR

-Oyuncu değişikliğinde futbolcular kendisine en yakın noktadan sahayı terk edecek. Futbolcunun çıkacağı noktada güvenlik sorunu yaşanması halinde orta sahadan kulübeye gitmesine izin verilecek.

-Yedek kulübesindeki her görevli sarı ya da kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Hakeme kart isteme hareketi yapılması halinde kulübedekiler de aynı şekilde ceza alacak.

-Hakem, top ceza sahasındayken oyunu durdurursa hakem atışı kaleciye bırakılacak. Eğer ceza sahası dışındaysa top hangi takımın kontrolündeyse o takıma bırakılacak.

- Bütün oyuncular hakem atışı yapılan noktadan en az dört metre uzakta duracak.

-Top hakeme çarparsa oyun duracak. Top hakeme çarparak gol olursa gol geçerli sayılmayacak, hakem atışıyla oyun başlayacak. Top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse de hakem atışıyla oyun başlayacak.

- Artık kazara ya da bilerek elle oynama diye bir ayrım olmayacak. Kazara da olsa bilerek de olsa elle oynama nedeniyle gol iptal edilecek.

-Serbest vuruş için kurulan barajlarda hücum eden takımın oyuncusu baraja en fazla 1 metre yaklaşabilecek.

- Kale vuruşunda topun ceza sahası dışına çıkmasına gerek olmayacak. Hücum oyuncuları top oyuna girene kadar ceza sahasına giremeyecek.

- Futbolcular karara itiraz etmek için hakemin etrafını sarması halinde en az bir oyuncu sarı kart görecek.