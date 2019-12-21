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21.12.2019 - 16:09 | | ANKARA (AA) -

OGM Ormanspor: 75 - Beşiktaş TRC İnşaat: 70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş TRC İnşaat'ı 75-70 yendi.

OGM Ormanspor: 75 - Beşiktaş TRC İnşaat: 70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş TRC İnşaat'ı 75-70 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Önder Yılmaz, Cemil Uygül, Sedef Yarıcı

OGM Ormanspor: Robinson 9, Paris 21, Nilay Kartaltepe 7, Pelin Derya Bilgiç 10, Ogunbowale 17, Leedham 9, Damla Gezgin 2

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 13, Anderson 23, Snytsina 13, Elif Emirtekin 2, Melisa Korkmaz 2, Middleton 4

1. Periyot: 18-21

Devre: 39-39

3. Periyot: 58-55

 

 

 

 

 

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