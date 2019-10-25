Öğretmenler sahaya!

Türkiye Öğretmenler Kupası’nın tanıtımı yapıldı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr.Adnan Boyacı ile Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, törende yaptığı konuşmada bu faaliyetleri gönülleri birleştirmek amacıyla yaptıklarını belirterek, “Bu öğretmen müsabakaları ile çocukların sportif faaliyetlere daha fazla yönelmesini umut ediyoruz” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Öğretmenlerimizin sporcu olarak bizzat sahada varlık göstermeleri çok kıymetli. Çünkü öğrencilerimiz, öğretmenlerini birer rol model olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise şöyle konuştu: “Bir öğretmen çocuğu olarak aranızda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Her birimizin hayalleri olduğu gibi, benim de vardı. İleride iyi bir iş adamı olabilmek. Bunun için dua ettim. Bu hayalime ulaşma yolunda en büyük dönüm noktalarından biri ilkokul öğretmenim oldu. Bana inandı. Daha iyi okullarda okumam için ailemi teşvik etti. Ben de onun bana olan inancını kaybetmek istemedim.”



Dört branş var

Sporcu öğretmen, çalıştırıcı ve idarecilerin katıldığı Öğretmenler Kupası dört ana dalda yapılıyor. Basketbol, masa tenisi, futsal (salon futbolu) ve voleyboldan oluşan branşlarda düzenlenen kupanın il birinciliği müsabakaları 30 Ekim’e kadar devam ediyor. 4-12 Kasım’da yapılacak bölge birinciliği müsabakalarının ardından her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara’ya gelerek şampiyonluk için yarışacak. 18-24 Kasım’da bölge birincilerinin katılacağı yarışmaların ardından ise Türkiye şampiyonları belli olacak.

TOHM’a tam not

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) geliştirilmesini sağlamak amacıyla projeden faydalanan sporcuların katıldığı bir anket gerçekleştirdi. TOHM sporcuları projenin Türk sporunu geleceğe taşıyacak önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Sporcular, TOHM sporcusu olmayı ayrıcalıklı bir çerçevede değerlendirirken, TOHM’da aldıkları eğitim ile antrenman ve yarışma performanslarının arttığını, bu proje kapsamında kendileriyle ilgilenen bütün teknik ekipten de memnun olduklarını belirtti.

Raporda ayrıca antrenörlerin sporcuların hedeflerine yönelik ilerleyişlerini takip ettikleri, uzun vadeli hedefler belirlemelerinde yardımcı oldukları da ortaya çıktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hazırlık merkezleri ve diğer yatırımların ardından performans noktasında çok güzel neticeler alındığının altını çizdi.