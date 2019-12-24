Alanyaspor ; ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden. Son üç sezondur yapmış oldukları iyi transferlerin ve doğru kadro oluşturmanın bir anlamda faydalarını görüyorlar.

Üç sezon öncesinde sağ kanattan Fernandez'in desteği ; Efecan,Emre,Villafanez ve Love ile rakip defansların kolay çıkaramayacağı pozisyonlar buluyorlar ; bu sayede önemli puanlar kazanıyorlardı.

O dönemde defansta N'sakala ve Gassama birlikte oynuyor bu zaman zaman Alanyaspor 'un pozisyon vermesine de neden oluyordu.

Zaman içerisinde iki oyuncu da futbollarına çok şey kattı. Gassama ; Göztepe ye giderken N'skala sağ kanatta Alanyaspor'un en önemli oyuncularından biri oldu.

Aynı takımda Wellinton ve Tzavellas'ın perfomansları da hiç fena değildi. İyi maçlar çıkardılar. Bir sonraki sezon Merih Demiral'ı almaları sonrasında Cisse ve Djalma ile anlaşmaları uzun zamandır birlikte oynayan takım için çok önemli transferlerdi.

Nitekim hem Djalma hem de Cisse hem güçleri hem de çalım yetenekleri ile Alanyaspor ofansına çok şey kattılar.

Marafona gibi iyi bir kaleciye sahipler.

Takım olarak hem uyumlular hem de uzun zamandır birlikte oynadıkları için birbirlerini iyi tanıyorlar.

Emre'yi kaybetmelerine rağmen onların mücadelesi , topu kazanmak üzerine olan ve oyundan keyif alan futbol felsefeleri hiç değişmedi.

Bir sonraki sezon Bakasetas ile anlaşmaları da çok doğru bir tercih oldu.

Alanyaspor gününde olduğunda çok kolay sonuca ulaşabilen bir takım.

Denizlispor önünde ; rakip takım çok formda olmasına rağmen farklı kazandılar. Denizlispor 'un çok iyi kanat ve orta alan oyuncuları olmasına rağmen etkiliydiler.

Gassama,Caulker,Wellinton dan başlayarak ofansı isteyen bir takımlar.

Bu onların en önemli artısı...