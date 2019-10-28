Beşiktaş 'ın Galatasaray maçı öncesinde takım halinde çok fazla eksiği vardı.

Victor Ruiz , Boyd, Nkodou, Burak , Douglas gibi oyuncuları oynatamadılar. Bir anlamda bu beş oyuncu takımın önemli asları arasındaydı .

Aynı zamanda bu; karşı sahaya iyi uzun pas atabilen ve bu pasları iyi takip edip sonuca gidebilen oyuncuları da yok demekti .

Buna rağmen Hutchinson ve Elneny ile ortasahaya destek verip,Caner, Djaby ve Rebocho gibi oyuncularından maksimum verim almak istiyordu Abdullah Avcı. Llajic bile ilk onbir de yoktu...

Galatasaray da ise herşey vardı maç öncesinde Falcao hariç. Önceki yıllarda ileri uçta Gomis ve Rodriguez 'in müthiş uyumu ,Onyekuru'nun yetenekleri ve Eren 'in mücadelesi ile gol yollarında çok etkiliydiler.

Sonrasında Diagne, Mitrouglou ve Sinan ile forveti güçlendirdiler. Diagne'den gol bulsalar da forvette takımı sürükleyen bir performans bulamadılar.

Buna rağmen Falcao olmasa da; Andone, Lemina, Belhanda, Feghouli dörtlüsü mesafe tanımaksızın şut atabilen oyuncular. Bunu daha önce defalarca izledik.

Galatasaray'ın beklerinden ve sol kanadından maç içerisinde verim alabilmesi çok önemli. Beşiktaş maçında sağ kanattan Boyd 'un yokluğuna rağmen Djaby ve Lens ile çok iyi geldiler.

Andone çok seri bir oyuncu; Eskiden Sivasspor da oynayan vatandaşı Torje gibi ayakları çok çabuk. Hem tekniği hem de oyun görüşü kuvvetli.

Bu maçta bazı pozisyonları değerlendiremese de ileriki günlerde çok katkısı olur. Hele bir de iyi bir Falcao'nun yanında oynarsa...

Beşikta'ta Caner ve Djaby arasında ki uyum çok iyiydi. Genel anlamda Djaby çok kaliteli bir oyuncu. İyi bir Scouting çalışması. Sporting'te oynarken de kendini gösterebilen bir oyuncuydu.

Burak ile birlikte oynarken de hem yakın oynamaya hem de birbirlerine boş alan yaratmaya çok çalıştılar.

Aynı işbirliğini Umut ile oynarken de sürdürmeye çalıştı.

Umut'un tekniği ve birebir de ki güveni bu tür pozisyonlarda aldığı yardımlar sayesinde de kendini hissettirdi. Bursaspor da oynarken de Sakho ve Stancu gibi iki iyi forvet ile birlikte süre almıştı.

Böyle devam etmeli..

Galatasaray'da ise Luyindama mutlaka çabuklaşmalı. Nzonzi çok önemli bir oyuncu olmasına rağmen arkadaşlarını çoğu zaman yanında görebilmeli. Kendi bölgesinde pas vermek için arkadaşlarını aramamalı.

Dün Galatasaray özellikle kanatlarından daha fazla verim almalıydı. Beşiktaş ise uzun zaman sonra Lens 'i tekrar kadroya almasına rağmen Caner, Djaby ve Umut üçlüsünü çok iyi kullanmayı başardı.