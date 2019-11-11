Denizlispor; yakın zamanda antrenör değişikliğine gitti. Oyuncu kalitesi olarak gerçekten iyi durumdalar. Stackowiak ligin en iyi kalecilerinden biri, Murawski iyi bir organizatör, Sacko ve Barrow her iki kanatta hem çabuk hem de güçlü oyuncular, Rodallega ve Estupinan kaliteli forvetler...

Defansı için de benzer şeyler söylenebilir. Sapunaru ve Lopez; Kayserispor'dan beri birbirlerini iyi tanıyorlar. Ancak ligde istedikleri konumda değiller.

Mehmet Özdilek; futbolu bilen çok iyi bir antrenör. Muhtemelen yakın bir zamanda iyi sonuçlar gelebilir.

Özellikle dış saha maçlarında daha etkin olmalılar. Ve özellikle top rakipteyken orta bölgeyi savunurken basit hatalar yapmalılar...

Beşiktaş ise Braga önünde kazanabileceği maçları kaybetti. Galatasaray'a karşı kazanan ve iyi futbol oynayan bir takımın bu maçları da kazanması gerekirdi.

Boyd ve Llajic ten istikrarlı verim alabilmeliler. Örneğin Boyd, Ankaragücü ofansında o kadar güçlü pozisyonlar yakalıyordu ki... Rakip sahada eskisinden daha çok gözükmeli, çabuklaşmalı, yardımlaşmalı...

Boyd, Djaby, Nkodu, Llajic dörtlüsü; Önlerinde iyi bir Burak ile oynadığında ligin en iyi ofansif takımlarından birini oluşturabilir.

Maça gelirsek; Beşiktaş, Rebocho'nun kanadından Llajic ve Djaby ile Denizlispor kalesi önünde gözükmeye başladı. Hatta zaman zaman Rebocho da burdan güzel destekler verdi. Portekizli oyuncu çok faydalı bir görev adamı...

Djaby ve Llajic önemli pozisyonlar yakaladılar. Bu pozisyonlara karşılık Rodallega 'nın önemli bir serbest vuruşu vardı Denizlispor hanesinde...Karius müthiş çıkardı.

Llajic 'in tek başına orta sahaya yakın bölgeden tek başına taşıyıp çektiği şut Stackowiak 'ın ellerinde kaldı.

Polonyalı kaleci gösterişsiz ancak çok önemli bir oyuncu takımı adına. Gaziantespor'un tarihte iz bırakan kalecilerinden Karcemarkas'ın stilini anımsatıyor bana bir çok pozisyonda..

Denizlispor da ise Sackey 'in Alanyaspor da ki günlerine dönmesi şart. Fiziği,zaman zaman uzaktan şutları ve savunmadaki gücü ile eski formunu yakalamalı.

Beşiktaş aradığı golü aslında yine aynı kanattan yakaladı. Bu sefer Llajic 'in çabaları ile topla buluşan N'kodu klasına yakışır bir gol attı. Topa istediği gibi yön verebiliyor sol kanatta. Tam pozisyonunun oyuncusu...

Eski Tottenham 'lı oyuncu ; formunu yakalarsa Fransa liginde ki günlerine geri dönebilir. Henüz hem yaşı hem yetenekleri çok daha iyi performanslar çıkarması için çok müsait.

Golden sonra Denizlispor hücumu biraz daha önemsemeye başladı ve Sapunaru'yu bile Beşiktaş ceza sahasında gördük.

Maçın sonlarına doğru Burak Yılmaz 'ın serbest vuruşu ve Stackowiak 'ın kurtarışı maçın en güzel anlarındandı.