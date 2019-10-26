Hugo Almedia, Demba ba, Mario Gomes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Wagner Love... Bir zamanlar Beşiktaş kadrosunda yer alan bu forvetlerin bugün hiçbiri takımda değil...

Ryan Babel, Quaresma, Olcay, Jose Sosa, Karim Frei, Gökhan İnler... Özellikle forveti destekleyen ve direk skor yapabilen bu ortasaha oyuncuları da bugün takımda yok.

Buna rağmen Beşiktaş kadrosu Boyd Nkodu, Llajic, Lens, Burak,Djaby'li kadrosu ile hiç fena bir kadro değil. Nkodou ve Boyd iyi oynadığı takdirde rakip defansları çözecek oyuncular.

Forvet anlamında fazla alternatif üretemedikleri bir gerçek ve buna ek olarak tam kadro olarak ta çoğu zaman eksikler.

Dün gece Braga önünde istemedikleri bir skor aldılar.

Beşiktaş defansı biraz daha derli toplu oynayabilse veya Victor Ruiz ve Douglas aynı anda sahada olabilse Beşiktaş kazanabilirdi de...

Dün gece Llajic bir penaltı kaçırmasına rağmen çok çalıştı.Çok yetenekli ve açık alanda tamamen sahayı yönetebilen bir oyuncu. Ancak ona yakın bölgelerde çoğu zaman yalnız kalıyor.

Quaresma takımda iken ona bu desteği zaman zaman verebiliyordu. O takımda olmadığına göre ona bu desteği Boyd vermeli.

Güven, Llajic ve Boyd maçın içerisinde önemli pozisyonlar kaçırdılar. Burak ve Djaby'nin yokluğu da takımın rakip kaleye çabuk gidebilmesi adına en önemli eksiklikti.

Braga önemli bir takım. Uzun zamandır Avrupa kupalarında iyi skorlar alıyorlar. Andrea Horta, Galeano, Paulinho aralarında iyi paslaşan çabuk oyuncular.

Geçmişte Alanyasporlu Baino,Sivassporlu Marcelo Goiano,eski Galatasaraylı Josue, eski Akhisarsporlu Sami hep bu takımda oynadılar.

Braga'nın yapılan pas hatalarını çabuk değerlendirmesi ve çok çabuk Beşiktaş yarı sahasına geçebilmesi iki golde de kendini belli etti.

Buna rağmen Karius günündeydi. Önemli pozisyonlar karşıladı kalesinde...

Douglas, Boyd, Djaby ve Burak'ın aynı anda hem oynaması hem de iyi oynaması gerek.

Bu gerçekleştiği zaman bambaşka bir Beşiktaş izleriz.