Radamel Falcao hiç şüphesiz büyük bir golcü... Birebir de ve ceza sahasında topu önüne aldığında ki yetenekleri pek çok takıma sayısız maç kazandırdı. Porto, Atletico Madrid, Monaco bu klüplerden yalnızca bir kaçı. Hem gerçek bir profesyonel hem de rakip takımlar için savunulması en zor oyunculardan biri.

Bu tip oyuncular en zor pozisyonlarda bile golü yakalayabilirler. Bu yüzden kapalı defansların anahtarı gibidir ler çoğu zaman...

Kolombiya milli takımında da çok önemli maçlar kazandı. Bacca, Muriel, Jackson Martinez, eski Trabzonspor lu Teofilo Gutierez ile birlikte oynadı milli takımda...

Bir zamanlar Monaco formasını giydiği takımdan pek çok eski takım arkadaşı da üstelik ligimizde...

Beşiktaşlı İsimat Mirin, Kayserisporlu Abdennour, eski Sivassporlu oyuncular Elderson, Ndinga ve Medjani ve Fenerbahçeli Nabil Dirar yalnızca bazı eski takım arkadaşları...

Galatasaray'ın ve bazı Avrupa takımlarının kendisiyle ilgilendiği haberleri var.

Eğer ligimize gelirse çok önemli bir transfer olacak şüphesiz.

Beşiktaş ise Boyd ile anlaşarak son yılların en iyi transferi yaptı. Topla çok seri hareket edebilen ve çabuk pozisyona giren bir oyuncu.

Ankaragücünde Orgil,Kanteros,Kitsou gibi oyuncular ile oyunun çehresini çok çabuk değiştiriyordu. Beşiktaş ta da Quaresma ve Llajic gibi oyuncular ile çok iyi anlaşıcaktır.

Fenerbahçe ise Rodriguez ve Moses ile forvetleri için çok etkili 2 kanat oyuncusuna sahip. Aynı şekilde defansa Kjaer veya benzeri deneyimde bir stoper'in takviyesi hem defansı hem de orta sahayı olumlu anlamda etkileyecek.

Dirar'ın son haftalardaki formu,Hasan Ali 'nin önemli katkıları ve Mehmet 'in yetenekleri de bu sene daha da ön plana çıkabilir.

Orta alanda Valbuena 'nın eksikliği de giderilirse çok potansiyelli bir takım oldular diyebiliriz.