Denizlispor sezon başından beri ilginç maçlar çıkardı. Stachoviak'ın kurtardığı penaltı atışlarından, Murawski'nin virtüözlüğüne, Rodallega'nın forvetteki performansından, Barrow'un kanat hakimiyetine kadar çok şey izledik.

Yücel İldiz döneminde de çok iyi oynadıkları maçlar oldu. Sapunaru, Lopez, Aissati, Bergdich, Recep, Olcay, Mehmet ile potansiyelli takımlar.

Orta alanda işler iyi gittiğinde; kanatlardan Rodallega'yı çok çabuk buluyorlar. Akhisarspor'da tek forvet oynadığında bile müthiş goller atardı. Fenerbahçe maçında oynamayacak olması önemli eksiklikti.

Hem Lopez hem Borrow gününde olduklarında çok etkili. Belki sezon başından beri Estupinan dan çok az faydalandılar ve Rodallega 'nın forvette biraz daha fazla desteğe ihtiyacı vardı.

Fenerbahçe'ise Antalyaspor karşısında hem kaybetti hem de önemli pozisyonlar verdi. Üstelik Antalyaspor da Doukara da yoktu takımda. Senegalli oyuncu önemli gol ortalamaları yakalamıştı eski takımında.

Bu nedenle; Fenerbahçe karşısında da forvette farklı isimler denemişlerdi. Bu hafta da Gençlerbirliğine farklı kaybettiler. Fenerbahçe için; Antalyaspor maçı sonrası hem iyi oynamak hem de kazanmak önemliydi.

Fenerbahçe maçın başlarında ortasaha da iyi top çevirdi. Denizlispor ise geriden uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Bu dakikalarda Oscar'ı destekleyen bir kaç oyuncu daha olsaydı Denizlispor adına pozisyonlar gelebilirdi.

Fenerbahçe de Vedat Muriqi çok önemli bir kazanım. Pozisyon bulamasada ; topu takip edici tarafı onu hep pozisyonların içerisine atıyor. Nereye top gitse Vedat yakınında... Çok önemli bir özellik uzun boylu forvetler için...

Kruse'nin de ne kadar önemli bir oyuncu olduğu çok belli oldu özellikle bu maçta..

İlk golde de sağ kanattan Fenerbahçe geldiğinde yapılan ortayı mükemmel değerlendirdi ve Tolga 'ya sadece alda at dedi neredeyse...

Fenerbahçe de Zanka mutlaka çabuklaşmalı. Tıpkı onun gibi Rodriguez de eski formunu mutlaka yakalamalı. Gary'i Galatasaray'da sadece kendi kanadında değil sahanın her yerinde görürdük. Şimdi rakip defanslar yanına kolaylıkla sokulabiliyor.

Denizlispor 'un ise Sapunaru gibi deneyimli bir stopere daha ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ikinci golünde Sackey'in hatasından sonra Muriqi yine çok kolay pozisyon buldu ve değerlendirdi.

Denizlispor ise golden Aissati'nin ortasında Oscar ile beklediği gole kavuştu.

Denizlispor da Aissati gibi oynadığında yetenek gösteren bir oyuncu var. Onu Ajax ta izlemek büyük keyifti. Ondan daha fazla faydalanmalı Denizlispor...