Fenerbahçe - Göztepe Maçı...

Göztepe; geçen hafta Alanyaspor'u Castro 'nun müthiş golü ile yenmeyi başarmıştı. Alanyaspor 'un son iki yılda ligde oynadığı kaliteli futbola bakarsak önemli bir galibiyet.

İlhan Palut ile daha farklı bir futbol yansıttılar Alanyaspor maçında sahada... Gassama sağ kanatta son zamanlardaki istikrarını yansıttı. Alanyaspor'a geldiği ilk günden bu yana futbolu da olumlu anlamda değişti.

Halil ve Serdar hem Jerome'a pozisyon hazırlamada hem de kanatları kullanmada başarılıydılar. Castro eski günlerini sahada yeniden izletir gibiydi...

Özellikle Alanyaspor ataklarında top rakipteyken rakibe yakın duran ve kendini gösteren bir takım savunması ile oynadılar. Rakibe fazla pozisyon vermemeye özen gösterdiler ve iyi paslaştılar.

Beto son zamanların en formda isimlerinden. Geldiği günden bu yana aslında hemen hemen böyle...

Profesyonellik kokuyor her kurtarışı...

Zaten önündeki Titi ve Reis becerikli stoperler. Zaman zaman kontraataklar da bu ikili arkasına atılabilecek toplar elbette pozisyon yaratabilir.

Yasin'in geçen seneki formu takıma çok şey katıyordu. Bu sene hem ondan hem Eren'den daha fazla faydalanabilirler. Ofansta çok fazla alternatifleri var ama aynı oranda katkı alamadılar.

Mossoro ve Napeoloni birbirlerini Başakşehir'den tanıyorlar.Aynı anda oynadıklarında takım için avantaj...

Fenerbahçe de ise Vedat Muriq'in ve Kruse 'nin önemi son maçlarda iyice ortaya çıktı. Ozan ve Gustavo arasındaki uyum iyi olduğu zaman takım karşı sahaya daha çabuk yayılabiliyor.

Bu iki oyuncu da topla rakip sahada oyunu yönetebilmekte. Önlerinde Kruse'nin yokluğunda belki Zayc oynayabilse verimleri de artabilir.

Moses ve Rodriguez forvet açısından çok fazla alternatifi olmayan Fenerbahçe için önemli oyuncular. Bu iki oyuncunun asist ve gol katkısı takımı motive edebilir.

Zanka ve Serdar ikilisi ; Halil ,Serdar ve Napeoloni gibi dar alanda çabuk paslaşıp,pozisyon alabilen ve ceza sahası içerisinde kendini unutturan oyuncular karşısında zorlanmamalı

Castro ise hemen önlerinde uzaktan vuruşları ile her zaman gole yakın...Hatta zaman zaman Jerome 'da uzak bölgelerden vuruşlar deneyebiliyor.

Aynı zamanda hem Napeoloni hem de Serdar bu ikilinin arkasına atılabilecek topları da gözden kaçırmayacak oyuncular.

İki takım içinde güzel bir maç olacak gibi duruyor şimdiden..