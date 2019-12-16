Fenerbahçe ; ortasahasında...

Bir kaç sezon önce Sivasspor ; Defansta John Boye , Ziya , Mathias Bjassimir ve Carl Medjani önünde N'dinga veya Rybalka orta alanda Torje, Cyriac Henry Saivet ve Bifouma ilerde Robinho, Leandrinho ve Arouna Kone ile müthiş bir takımdı.



O takımda öylesine tecrübeli isimler vardı ki pek çok genç oyuncu bu isimlerden pek çok şey öğrendi.

Sivasspor o sene çok daha üst sıralarda ligi bitirebilirdi. Ancak çok iyi maçlar çıkardılar hem de o zamanın genç oyuncuları şimdi çok daha fazla sorumluluk alıyorlar.

Bu dönemde Emre Kılınç ,Mert hakan Yandaş ve Hakan arslan gibi oyuncuların performansı gitgide gelişiyordu.

Bu sene az ve öz transferler yaptılar. Robinho ve Torje takımdan ayrıldığı için Fernando Andrade ile anlaştılar. Sol kanatta hem asist hem skor katkısı yapan çok seri bir oyuncu.



Sağ bek te denedikleri Marcelo Gaiano ile bir anlamda Douglas'ın da alternatifini buldular. Almış oldukları Yatabare 'nin kariyeri ortada idi ve Kone ile de müthiş bir uyum sağladı.



Forvet'İn arkasına da Konyaspor da iken Yatabare ile beraber oynamış olan Traore 'yi alınca da takım da tamamlanmış oldu.

Takım halinde hemen hemen her hattı özenle seçilmiş bir takım oldukları gibi mücadele açısından da üst düzey bir takımlar.

Fenerbahçe ise son haftalarda özellikle Gustavo'nun ve Rodriguez'in katkısı,Muriq'in forvetteki performansı ile iyi bir oyun ortaya koyuyordu.

Ancak yine de henüz sistemlerini tam anlamı ile oturtabilmiş değiller.

Zanka 'nın geçen maç yedek kalması ile defansta ve orta alanın ortasında ,ofansa destek anlamında sorunları mevcut. O bölge de Alex de Souza 'dan beri takımın oyununu değiştiren bir oyuncu yok.

Sivasspor her topu olumlu kullanmaya çalışan bir takım. Bilerek atılan uzun toplarla da pozisyon yakalayabiliyorlar.

Dün maçın başlarında onların bu çalışmalarını izledik. Fenerbahçe defansı özellikle Sivasspor 'un Andrade ve Emre gibi oyuncularına daha yakın oynamalıydı.

Orta sahayı çabuk geçebildikleri gibi her mesafeden şut atan oyuncuları da var.

Andrade çok özel bir oyuncu. Geçen hafta attığı golün bir benzerini bu kez de Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Bu sene ligin en iyi üç transferi arasında sayılabilir.

Fenerbahçe önce Rodriguez ile sonrada Muriq'in takipçiliği ile güzel pozisyonlar da yakaladı. Ancak deplasmanda Sivasspor karşısında daha fazlasına ihtiyaç vardı.

Sivasspor' un atmış olduğu 2.gol de solbek oynayan Ziya'nın asistinde Emre ilerde tek başına top bekliyor.

Ziya'nın savunmadan ofansa katkısı müthiş ve bu aynı zamanda Sivasspor'un aslında şimdiye kadar ki başarısının da bir göstergesi. Üstelik Ziya ya bu pası veren de Yatabare.

Fenerbahçe maçın genelinde daha net pozisyonlar bulabilirdi. Ama maçın genelinde Deniz 'in golünden sonra buldukları pozisyonları bulamadılar. Maçın sonlarında çıkan kartlar belki de Fenerbahçe 'nin en son isteyeceği şeylerdi.

Sivasspor 'un üçüncü golünden önce Fenerbahçe belki de bir gol yakalayabilirdi.

Maçın sonlarında ise dün gecenin en iyilerinden biri olan Ziya yine savunmasından çok uzakta ; Fenerbahçe kalesinin önündeydi ve skoru belirledi.