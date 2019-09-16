Alanyaspor kadrosu sadece kağıt üzerinde değil ; sahada da çok iyi ve uyumlu bir kadro. Emre Akbaba takımda oynarken de böyleydi. Lucas Villafanez ile de oynarken bu uyum değişmedi . Bakasetas ile de böyle...

Lamine Gassama'yı Göztepe'ye verdikten sonra farklı bir defans formatıne büründüler.

Vellinton, Caulker, Nsakala ile daha güçlü bir geri dörtlü oluşturdular. Tzevellas veya Siopis ile bu dörtlüyü de destekleyebiliyorlar. Çabuk oyun kuran ve çabuk geri koşan bir takımlar.

Efecan, Bakasetas, Cisse ve Fernandez dörtlüsü ligin en iyi ofansif dörtlülerinden. Araya bir de Fernandez'i de tamamlayan Campos 'u aldıklarında rakip defansları çok rahat bozabiliyorlar.

Bu beşli topu çok çabuk aralarında paylaşabiliyor.

Kanatları ligin en iyi kullanan takımlarından birisi sadece. Oyun disiplini ile bunu yapmaları da farklı bir detay.

Fenerbahçe ise Rami, Zanka ikilisini bozmamalı. Louis Gustavo'yu hemen oynatmaları güzel ama onun önündeki alan en az onun Marsilya da bulduğu ve sevdiği pas trafiğini yakalayabilmeli. Yakalayabilmeli ki Muriqi, Rodriguez ve Kruse bundan faydalabilsin.

İlk golde Fenerbahçe'nin paslaşması ve Rodriguez'i doğru zamanda topla buluşturması güzeldi. Keşke devamı da gelebilseydi.

Alanyaspor Campos'u aldıktan sonra her iki kanattan etkili gelmeye başladı. Fernandez'in taç atışı ve sonrasında Cisse 'nin golünde Altay' ın topu mutlaka uzaklaştırması gerekirdi. Cisse bu tip seken topların hemen yanıbaşında çoğu zaman

İkinci golde de oyun kurarken Jailson 'un daha dikkatli olması gerekirdi.Ancak onu da o bölgede çok yalnız bıraktılar.

Yine Cisse'nin fırsatçılığı kendini gösterdi. Tek vuruşlarda halen ligin en iyilerinden Senegalli golcü.

Sonrasında Fenerbahçe 'nin bulduğu ataklar ve yine Alanyaspor 'un oyunu kontrol edişi vardı sahnede. Fernandez ile buldukları gol ağır kalan ve oyun kurmakta zorlanan Fenerbahçe defansının Rami ye mutlaka ihtiyacı olduğunu da gösterdi. Ayrıca Zanka da , Ozan Tufan da mutlaka çabuklaşmalı .

Fernandez ligin en iyi kanat oyuncularından biri yıllardır. Tam bir görev adamı . Şili Milli takımının bankosu... Büyük takımların onu şimdiye kadar farketmemeleri de ilginç..