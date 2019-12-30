Fenerbahçe ve transfer zamanı

Rizespor ; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma önemli takviyeler yapmıştı. Jach ve Brabeck gibi iki stoperini göndermiş ; Abarhoun ve Awaziem ile anlaşmış ayrıca bek oyuncularını da değiştirmişti.

Şimdiye kadar ligimizde yapılan en önemli ve başarılı transfer hamlelerinden birisiydi bu.

Muriqi, Nakoulma, Boldrin ,Umar ve Samudio beşlisi ; Aaatıf'ın da katkıları ile hem kontrataklarda gol buluyor , hem de Nakoulma ve Boldrin'in ortadan çabaları ile rakibin orta sahada ki etkinliğini en az indirgiyorlardı.

Bu sene daha farklı bir Rizespor izliyoruz..

Melnjak ve Samudio 'nun katkıları ve yeni transferlerden Sasse'nin golleri olsa da Scepovic ve diğer transferlerden daha fazla gol bekliyorlar.

Fenerbahçe ise belki de Muriq'i almakla rakibinin en önemli golcüsünü de kadrosuna katmış oldu sezon başında..

Stoper seçiminde yine bir farklılık söz konusuydu. Sadığın kadroda olmayışı ile bu sefer de Zanka ile Jailson yanyanaydı.

Fenerbahçe maçın başlarında özellikle savunma da adam kaçırmamaya dikkat eden Rizespor defansını Ozan ve Kruse gibi oyuncuları ile açmaya çalıştı.

Fenerbahçe 'nin çabuk ayağa oynadığı zamanlarda kolay pozisyonlar bulduğu da gözüktü. Ceza sahası önünde bazen bunu yapabilseler de orta saha da top çevirme de çok daha yavaşlar.

Deniz'in kullandığı serbest vuruşta gelen gol takım adına çok önemliydi ki Deniz 'İn son maçlarda bu tip golleri fazlasıyla var.

Fenerbahçe buna rağmen istediği net fırsatları da bulamadı. Belki Rodriguez ve Ferdi'nin ilk onbirde başlaması bu pozisyonları takım adına getirebilirdi.

Rizespor defans ve orta saha da özellikle Fenerbahçe 'yi savunmada başarılı gözüktü ama eski kadrosunda olan Nakoulma ve Aatıf gibi oyuncuları fazlasıyla arıyorlar.

Umar ve Vetrih ikilisinin yerine belki de saha da kadroda olmayan Sasse ve De Pauw ikilisi oynayabilseler daha etkin olabilirlerdi.

Abarhoun ile buldukları golde yine bir duran toptan geldi. Fenerbahçe de maçın genelinde İsla ve Dirar 'ın bulunduğu bölgelerde net fırsatlar yakalayamadı. Son haftalarda Jailson 'un kendini bulması ve attığı gol ; çalışmasının karşılığı...

Maçın sonlarına doğru Rizespor için gol girişimleri de artmıştı ancak değerlendiremediler.

Fenerbahçe 'ye gelirsek Göztepe maçında müthiş mücadele eden takım bir iki hafta sonra çok daha statik oynayabiliyor.

Takviye ye de şu durumda ikinci yarı öncesinde ihtiyaç var gibi..

Bunu aşmalılar. Kadro olarak zaten alternatifleri az ve ilerde çok daha zorlu maçlar oynayacaklar.