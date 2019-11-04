Fenerbahçe'den İyi Futbol...

Fenerbahçe geçen hafta Konyaspor önünde iyi bir futbol oynamıştı. Konyaspor maçında Ozan'ın ve Gustavo'nun formu Muriq ve Rodriguez'i de futbol olarak oldukça yukarı çekmişti. Kruse'nin yokluğuna rağmen bunu deneyimlediler.

Serdar ve Zanka ile ortada daha kontrollü ve daha iyi top çıkaran bir savunma anlayışı deniyorlar. İki oyuncu da kolay hata yapmayan oyuncular.

Hasan Ali'nin takıma yeni katılmasına rağmen Fenerbahçe bekleri iyi çalıştığında kolay pozisyon buluyorlar. Herşeye rağmen Dirar'ı da unutmamalılar.

Kayserispor ise önemli isimler kaybetti geçen seneye göre. Cherry ,Mensah ve Boldrin gibi oyuncuların birlikteliği hem ortasahayı hem forveti şekillendiriyordu. Kravets ve Umut geçen sezon etkili oyunlar oynadılar. Tjarron Cherry futbol olarak çok önemli işler yapıyordu geçen sene.

Bu sene defanslarında Kanabıyık, Tiago Lopez, Sapunaru, Rotman gibi oyuncular da yok. Almış oldukları Miguel Lopez ligin en iyi ofansı destekleyen savunma oyuncularından. Ancak havasını yakalarsa.

Bazen tek başına çok iyi performanslar çıkarabilir. Ligi tanıdığı için de İyi transfer..

Pedro Henrique ve Adebayor takviyesi önemli. Ancak Adebayor burada Visca gibi Başakşehir'de özellikle onu unutmayan bir oyuncuyu daha bulabilecek mi?

Belki Pedro Henrique bu isim.. Ancak dün Brezilyalı oyuncu maçın başlarında oyunda yoktu.

Fenerbahçe ortasahası tıpkı Konyaspor maçında olduğu gibi oyuna iyi başladı. Kayserispor defansı zaman zaman ortasahayı desteklemeye çalıştı hem atılan uzun toplarda hem de Gustavo ve Ozan'ın oyuna katkılarında.

Fenerbahçe de bu iki oyuncu da hem direk topla rakip sahaya çabuk geçebiliyorlar hem de Rodriguez'e pozisyon hazırlayabiliyorlar. Dün bunların hepsi sahada vardı. Kayserispor ortasahası genellikle savunma ağırlıklı oynamaya çalıştı.

Fenerbahçe ortasahası hem iyi yardımlaşıyor hem de iyi mücadele ediyor. Bu işin yüzde sekseni zaten...

Fenerbahçe dün maçın ortalarına ve sonlarına doğru çok önemli fırsatlar yakaladı. Moses'ın direkten dönen şutu ile başlayan Rodriguez'in bindirmeleri ve hatta Muriq'İn şutları ile olgunlaşan önemli ataklar.

Kaleci Ljung defansı ile birlikte çok çalıştı. Kayserispor 'un da atakları vardı ancak belki de Pedro Henrique oyuna daha erken alınmalıydı. Mensah'ın şık pası ile Umut maçın ikinci yarının ortalarında klasik gollerinden birini attı.

Bu tip toplarda genelde çok olumlu kullanıyor. Şans değil yetenek işi goller. Fenerbahçe de Zanka ve Serdar 'ın özellikle defansın arkasına atılan toplarda çabuklaşması önemli.

Fenerbahçe olumlu futbol oynuyor, az pozisyon veriyor ve bol pozisyon yakalıyor. Kruse yokken bunu başarabiliyorlar. Bu futbol kadar bunu sürdürmek te önemli..