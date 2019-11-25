Fenerbahçe'nin İkinci Forveti

Malatyaspor ; Boutaip ve Aleksiç gibi çok iyi 2 oyuncusunu bırakmasına rağmen iyi futbol oynayan takımlarımızdan. Takımın ortasahadaki en önemli yeteneği Guilherme... Az koşuyor gibi duruyor ama yanındaki Bifouma ile çevresindeki oyuncuları çok iyi kullanıyor. Takımın sahadaki taktisyeni gibi sanki..

Malatyaspor da Chabake istikrarlı oynuyor, Mina ve Sakıp gibi oyuncular hem güven veren hem de hücuma katılan oyuncular. Aquah gibi her eksiği kapatmaya çalışan bir oyuncu bulmuşlar. Maçın görünmeyen kahramanlarından...

Dün Malatyasporlu oyuncular maçın ilk dakikalarında Fenerbahçe defansının arkasına attıkları topta Guillerme'yi kaçırdılar. Fenerbahçe'de ortasahada Louis Gustavo ve Ozan karşı sahaya rahat geçemedikleri zaman Fenerbahçe pozisyon bulamıyor.

Burada iyi pas yapan takımı atağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyaç var. Dirar ve Hasan Ali geçen senenin sonlarındaki formlarından uzakta. Onların eski hallerine dönmesi Moses ve Rodriguez'i rahatlatır...

Dün Vedat'ın olmaması onlar için önemli kayıptı. Fenerbahçe'de Moses, Rodriguez, Vedat, Kruse dörtlüsünün alternatifi yok. Alternatifi de Alper değil gibi dün iyi mücadele etmesine rağmen...

Fenerbahçe defansının arkasına atılan toplar maçın genelinde rakip takıma önemli fırsatlar verdi. Hem Serdar'ın hem Zanka'nın daha kontrollü oynaması gerek. Fenerbahçe'nin Moses ile gole çok yaklaştığı bir pozisyon vardı .

Gol olsa belki de maçın seyri değişirdi. Malatyaspor da dün gece Jahovic önemli pozisyonlar yakaladı. Yanında Aleksiç gibi bir on numara olsa belki gol de atabilirdi. Hem biraz ağır hem de yalnız kaldı.

Malatyaspor kalecisi Fernolle çok geliştirdi kendisini. Dün hem kurtardığı penaltı hem de yan toplardaki kurtarışları ile takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Fenerbahçe Rodriguez oyuna girdikten sonra bir kaç pozisyon buldu ancak değerlendiremedi.

Fenerbahçe mutlaka Zayc'ı kullanmalı ve Kruse ile Vedat'ın alternatiflerini bulmalı. Vedat yok, Mevlüt yok...