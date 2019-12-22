Göztepe ; son haftalarda antrenör değişikliği yaptıktan sonra daha farklı bir futbol anlayışına büründü. Jerome 'un arkasında Halil,Serdar ve Napeoloni gibi çabuk ayağa pas yapan ve ceza sahasına kendi de sokulabilen 3 tane seri oyuncu ile oynuyorlar.

Bu üç oyuncu da bir çok takımda bulunmayan oyuncular. Bunlardan ikisi Göztepe'nin ikinci golünde birlikte rakip defansı peşlerinden sürüklediler.

İleriye atılan uzun toplarda topu yakaladıkları an ; rakip takımların defans oyuncuları ileriye çıkmışsa kolay pozisyon buluyorlar.

Orta sahanın ortasında Castro son maçlarda çok formda. Hem Gassama hem de Reis gibi oyuncular çok fazla ileriye çıkan oyuncular.

İyi mücadele etmeye çalışıyorlar.En önemli artıları bu.

Galatasaray ise aslında bol alternatifli gibi gözüken bir kadroda bazı mevkilerde zorluklar yaşıyor. İki beki ve stoper kurgusu hem defansta hem de ofansta form durumları açısından Galatasaray'ı taşıyabilecek düzeyde değil .

Üstelik Orta sahanın ortasında da istenilen taktik olgunlukta değil.

Falcao ve Babel ilerde istedikleri gibi topla buluşabilseler bu tip sorunlar çok az görülebilecek ancak o da şu an için yok.

Elbette Taylan,Adem ve Ömer'in oyunları sevindirici. Bu oyunlar arttığı müddetçe Galatasaray'ın maç kazanması da kolaylaşıcak ki bu böylesi tecrübeli bir takım için puan sıralamasında yükselmek zor değil...

Galatasaray 'ın maçın başlarında Jerome ile kalesinde gördüğü top kalabalık savunmaya rağmen gerçekleşti. Aslında o dakikaya kadar Galatasaray ; Göztepe kalesine iyi gelmeye çalışıyordu.

Golden sonra Falcao , Feghouli ikilisinin tıpkı Tuzlaspor maçında olduğu gibi güzel paslaşmaları vardı. Gol gelebilirdi de olmadı.

Galatasaray sağ kanadını iyi kullandığı kadar diğer kanadını da unutmamalı derken soldan Babel ve Donk ikilisinin birlikte rol aldığı gol geldi. Skor eşitlenmişti .

Göztepe her zaman yaptığı gibi uzun toplarla Serdar'ı çok kaçırmaya çalıştı. Galatasaraylı oyuncular top rakipteyken orta sahada daha fazla gözükmeliler.

Göztepe ikinci golünde ; Galatasaray gol bulmaya çalışırken Serdar ve Halil ikilisi ile çok güzel bir takım oyununa imza attı. Güzel de bir gol buldular.

Golden sonra iki takım da iyi pozisyonlar yakaladılar. Galatasaray Falcao ile Göztepe de Jerome ile.

Galatasaray aslında Feghouli, Babel ve Falcao üçlüsü ile toparlanma aşamasında. İyi pozisyonlar buldular. Ancak defanslarında daha çok aşama kaydetmeliler.

Bunu başarabilirlerse yakın bir zamanda galibiyet almaya başlarlar.