Rizespor ligde daha yukarılarda olmayı hakeden bir takım. Aslında geçen senenin ortalarına doğru da takım beklentilerin çok uzağındaydı. Bu nedenle Aaatıf, Boldrin, Awaziem, Nakoulma gibi oyuncular ile anlaştılar. Bu hamle hem müthiş bir futbol hem de güzel bir kadro kalitesini aynı anda sağladı.

Muriqi, Samudio, Boldrin, Aatıf gibi oyuncular zaman zaman Nakoulma veya Umar ile rakibi hem kontrataklar ile hem de ortadan çokça pozisyon vermeye sürüklüyordu.

Awaziem ile birlikte yine sonradan alınan Moroziuk ve Melnjak ile hem defansta hem de kanatlarda iyi verim alınmıştı.

Bu sene Awaziem, Nakoulma, Muriqi, Aatıf ve Azubuike yok. Herşeye rağmen yine de kadroları çok kaliteli. Ancak hem Muriq'in yerine alınan Scepovic ten daha fazla verim almalılar.

Hem de Boldrin'i rakip ceza sahası önünde yalnız bırakmalılar.

Galatasaray da ise son Beşiktaş maçında Mariano ve Luyindama lı defans ağır kalmış, Beşiktaş karşısında takım pozisyonlar bulsa da değerlendirememişti.

Belhanda, Feghouli, Nzonzi ve Mariano bu defa kenardaydı.

Galatasaray ortasaha da yeterince üretken ve yardımlaşmalı bir futbol ortaya koyabilseydi Beşiktaş defansında büyük açıklar da bulabilirdi.

Rizespor maçında ise İlk dakikalarda Talbi 'nin kendi kalesine attığı gol aslında geçen sene Awaziem 'in takım için ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Galatasaray hem Şener hem de Ömer ile kanatları iyi kullanmaya çalıştı.

Burada Lemina'nın da rakip defanstan dönen her topun yakının da olması da çok önemliydi. Aldığı topları çoğunlukla da olumlu kullandı.

Galatasaray penaltıdan ikinci golü bulduktan sonra rakibine pozisyonlar da verdi. Melnjak ve Boldrin ile zaman zaman önemli fırsatlar da yakaladılar. Rizespor orta sahası teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu ve dün bunu şık paslar ile gösterdiler.

Ancak Samudio'suz Rizespor'un hücumda çok ta fazla alternatifi yoktu. Muriq'i aradıkları zaman zaman fazlasıyla gözüktü.

Galatasaray Jimmy durmaz ve Mariano yu oyuna alınca çabuk pozisyon üretmeye başladı. Bu dakikalarda hem pas yüzdeleri yüksekti hem de Andone ile çok önemli bir pozisyon kaçırdılar.

Andone kaliteli bir oyuncu. Ama keşke ortasaha da gözükmek yerine daha çok cezasahasına yakın olabilse. Top alabilmek için kendi yarısahasına kadar gelebiliyor ki buradan top kazanıp rakip kaleye yaklaştığı çok anda var.

Galatasaray iyi bir Feghouli ve Belhanda 'nın yokluğunu aradı. Bu iki oyuncu ve iyi bir Nzonzi ile Galatasaray'ın avantajları fazlalaşır.