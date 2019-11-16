Ligin Öne Çıkan Yıldızları -3

Süper lig 'in on'uncu haftası bitmişken hem takımlara , hem de performanslara yakından bakalım. Fenerbahçe kadrosunu büyük oranda değiştiren takımlardan. Ozan Tufan'ı takıma yeniden kazandırdılar. Roman ve Skretel yerine Serdar, Zanka ikilisi ile devam ediyorlar. Ozan ve Gustavo takımın orta alandaki hakimiyetini belirleyen en önemli isimler.

Moses ve Rodriguez'den aynı anda tam verim alabilseler takımın gücü daha da değişecek. Hem Muriqi hem de Kruse bu ikilinin önünde özenle seçilmiş oyuncular.

Galatasaray kadrosu ise geçen senelerden daha zayıf değil. Aksine daha güçlü. Falcao'dan faydalanamamaları büyük handikap. Buna rağmen Andone'a kenarladan iyi top indirebilseler Romen oyuncu bu topları asla boş geçmez.

Orta sahaya kadar top almak için gelebiliyor. Galatasaray defansı Marcao ve Luyindama ikilisi ile biraz daha çabukluk kazanmalı. Orta alanda Feghouli'nin son haftada golü gelse dahi Belhanda ile birlikte daha çok sorumluluk almalı. Çünkü bu ikili sadece takımı yetenek açısından güçlendiren değil; kendi aralarında da iyi anlaşan oyuncular...

Beşiktaş; Braga maçlarını kaybetse de yoluna olumlu anlamda devam edecek takımlardan. Rebocho,Vida,Ruiz ile güçlü bir defansa sahipler. Karius 'un formu son haftalarda eskiye nazaran daha iyi.

Djaby, Boyd, N'kodou, Burak, Llajic beşlisi önemli bir ofansif oyunu topluluğu takım adına. Lens'ten ve Oğuzhan'dan keşke daha fazla faydalanabilseler.

Sivasspor ligde iyi futbol oynayan takımlardan biri.Kadro yapılanmaları çok iyi. John Boye, Mathias Bjassimir gibi önemli stoperleri kaybetmelerine rağmen Goiano ve Appihandoye gibi gösterişsiz ancak faydalı oynayan oyuncuları iyi seçtiler. Son aldıkları Abdou Traore ligin etkili ofansa destek veren oyuncularından.

Kendi pozisyonunda; önündeki oyuncuları en kolay pozisyona sokan oyunculardan biri Burkina Fasolu oyuncu. Uzun süre takım bulamaması da ilginçti.

Yatabare ceza sahası içerisinde önemli bir oyuncu. Yine almış oldukları Fernando Andrade'nin de hem şut hem pas kalitesi çok iyi. Kone de zaman zaman yedek olsa bile önemli goller atabilen bir forvet.

Trabzonspor bu sene keyif veren bir futbol izletiyor. Defansta Novak, Pereria orta alanda Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakamae ileride Sörloth, Sturridge. Bir çok eksik yaşamalarına ve Yusuf'u Lille takımına göndermelerine rağmen sistemleri hiç bozulmuyor.

Onazi, Obi Mickel ve Sturridge gibi oyuncular daha fazla süre alabilse bu en çok Sörloth'un işine yarayacak.

Alanyaspor da ligin önemli takımlarından. Cisse artık bu sene tam anlamı ile kendini iyice gösterdi. Takımda Emre Akbaba olmamasına rağmen Bakasetas, Efecan ve Fernandez üçlüsü sahada çok etkililer. Fernandez ve Campos rakip defansları meşgul eden oyuncular.

Siopis ve Tzavellas ve Juan Fran gibi önemli oyunculara sahipler. Uzun boylu stoperlere sahip, Defanslarında kolay pozisyon vermeyen ve oyun disiplini yüksek takımlardan biriler ligimizde..