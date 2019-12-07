Fenerbahçe ; Göztepe maçında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Jerome ve arkasında ki Halil,Serdar ve Napeoloni gibi iyi paslaşan üç oyuncu ve Castro ; Fenerbahçe'nin özellikle orta alanda ki pas trafiğini bozmuşlardı.

Gençlerbirliği ise oyun dinamikleri açısından faha farklı bir takım. Stefan Sessegnon orta alanda takımın en önemli ismi.

Eski PsG li oyuncu ; tipik bir on numara oyuncusu olmasına rağmen çoğu zaman Candeias ile birlikte orta alana destek verebiliyor.

Üç sezon önce takımın kalesinde İsveçli kaleci Hoph oynuyordu. Hem iyi katkılar yapıyordu hem de takımı iyi tanıyordu.

Hoph gibi Elvis Manu ve Vedat Muriq gibi önemli oyuncular da takımdaydı.

Gençlerbirliğinde ; Josip Skoko, James Troisi gibi önemli orta saha oyuncuları forma giymesine rağmen şu an Diallo'nun da yokluğunda güçlü orta alanlara sahip takımlar karşısında zorlanabiliyor.

Solda Ayite forma giydiğinde Stancu,Sio ve Sessegnon dörtlüsü hücumda ligin başından beri önemli fırsatlar yakaladı.

Bu dörtlünün aynı anda sahada olmaması Fenerbahçe için en önemli avantajdı.

Fenerbahçe ise Zanka'nın yerine Sadık ile başladı maça.Sağda İsla,solda Hasan Ali ile Dirar ve Moses'sız bir kadro ile oynayacaklardı.

İlk dakikalarda gelen gençlerbirliği golü sezon başından bu yana izletilen Sio ve Candeias'in iyi anlaşması sonucu gelen gollerden biriydi.

Fenerbahçe maçın başlarından itibaren önemli fırsatlar kaçırdı. Orta alan ile forvet arasında ki bölgede hem kalabalıklaştılar hem de iyi yardım getirdiler.

Solda Rodriguez'in üretkenliği sağda ise İsla 'nın ortaları hem Muriq'e güzel pozisyonlar hazırladı hem de Kruse 'nin oyuna katkısını güçlendirdi.

Fenerbahçe de oyunu gerilerden kuran ve takımını da iyi yöneten Gustavo gibi çok önemli bir oyuncu var.

Onun uzun pasları maçın genelinde hem İsla'ya hem de diğer oyunculara al da at paslarıydı çoğu zaman.

Muriq ilk golünde gol perdesini açarken Giresunspor da ki günlerinden bugüne kadar ki kariyerini de anlatır gibiydi sanki...

Louis Gustavo 'nun attığı gol ise son zamanlarda ki en iyi gollerinden biri olsa gerek. Roberto Carlos oynadığı zamanlarda görürdük bu tarz golleri...

Fenerbahçe'nin gollerinden sonra Gençlerbirliği oyuna hem Nadir Çiftçi'yi aldı hem de Candeias'ı daha çok ileriye çıkardı. Rodriguez ; Candeias ve Ramos 'lu Gençlerbirliği sağ kanadını çok iyi kullandı ve oradan önemli pozisyonlar buldu.

Maçın sonlarına doğru hem Muriq'İn golü hem de Ferdi'nin golü hazırlanış açısından güzel gollerdi.

Fenerbahçe ; orta sahasında Ferdiye daha fazla şans verebilmeli. Hem yetenekli hem de çabuk ayağa oynayan bir oyuncu.