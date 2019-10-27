Konyaspor tam bir sistem takımı. Faydalı ve yıldız olabilecek isimleri bulup parlatabildikleri gibi; göze batmayan ancak performansı değişmeyen isimleri de iyi seçiyorlar. Skubic, Jevtovic, Jönnson gibi isimlerin performansı takım için önemli.

Dany Milosevic'in zamanla takıma katkısını yukarı çekebilmeyi başarabildiler.

Geçmişte Jahovic, Barry Douglas ve Fofana gibi oyunculara da takımda önemli sorumluluklar vermişlerdi. Bu sene aynı ivmeyi Miya da yakalamayı deniyorlar. İlk haftalarda da bunu başardılar.

Fenerbahçe ise son iki maçında önce kaybetti sonra kazandı. Jailson tekrar yedek kulübesine otururken Serdar ve Zanka ile daha kontrollü bir oyun deniyorlar. Aslında olması gereken de bu.

Dün hem Rodriguez hem Moses'ı Hasan Ali ile birlikte aynı anda oynatabildiler. Bu da ilk dakikalar da Rodriguez' in eski Rodriguez gibi topa hakim olmasına yol açtı.

Önce Hem Muriq'i pozisyona soktu arkasından da yine sol kanattan müthiş bir gol bıraktı. Konyaspor da Serkan ve Bajic çok önemli ikili. İkisi de farklı mevkilerde ama form durumları takımı etkiliyor. Dün Serkan'ın olmaması da kayıptı.

Golden sonra Moses ve Rodriguez'in yakın oyunları ve iyi paslaşmaları Konyaspor defansını oldukça meşgul etti . Bu paslaşmanın neticesinde Zanka'nın golü geldi. Atmış oldukları golde 6 fenerbahçeli oyuncu Konyaspor cezasahası içerisindeydi. Golden sonra Konyaspor Skubic'in kanadından geldi ve yapılan ortada da golü buldu.

Konyaspor da eğer eskisi gibi Yatabare ve Traore tipinde iki oyuncu olmuş olsa ve aynı anda oynayabilse Milosevic'in pasları çok daha etkili olurdu.

Fenerbahçe ortasahası Ozan ,Gustavo gibi oyuncuları ile sahaya hem kolay hakim oldu hem de iyi kullandı. Böylelikle rakibi de oynatmadılar. Bu iki oyuncu da çok formda.

Önce Ozan'In golü sonra da Rodriguez'in atakları ile sürekli rakip kalede gözüktüler. Louis Gustavo'nun golü ise jeneriklikti.

Oraya gelişi ve topu kaptığı andaki vuruşu futbolu ne kadar bilerek oynadığını da gösterdi.

Fenerbahçe'nin son golü Muriqi ten gelirken hazırlanış açısından muazzam bir goldü. Rizespor forması giyerken de böyle denemeleri olurdu. Ancak bu gol çok daha farklıydı.

Fenerbahçe dün hem çok iyi oynadı hem de Kruse olmadan bunu başardı. Konyaspor ise Bajic ve Miya ikilisinden aynı anda faydalanmalı...