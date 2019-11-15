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15.11.2019 - 21:36 | | AA

OÄŸuz Çetin'in babasÄ± Nihat Çetin vefat etti

GenÃ§ Milli TakÄ±mlar ve Futbol GeliÅŸim DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden sorumlu milli takÄ±mlar koordinatÃ¶rÃ¼ OÄŸuz Ã‡etin'in babasÄ± Nihat Ã‡etin hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

OÄŸuz Çetin'in babasÄ± Nihat Çetin vefat etti

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun (TFF) GenÃ§ Milli TakÄ±mlar ve Futbol GeliÅŸim DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden sorumlu milli takÄ±mlar koordinatÃ¶rÃ¼ OÄŸuz Ã‡etin'in babasÄ± Nihat Ã‡etin hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

TFF, Nihat Ã‡etin'in vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

Nihat Ã‡etin'in cenazesi, 17 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Sapanca RÃ¼stempaÅŸa Camisi'nde Ã¶ÄŸleyin kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek.

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