Oğuzhan formülü

Beşiktaş orta sahasının Demir Grup Sivasspor maçında beklentilerin çok altında bir performans sergilemesi teknik heyeti harekete geçirdi. Teknik patron Abdullah Avcı’nın, Oğuzhan Özyakup’tan çok umutlu olduğu ve yıldız oyuncudan daha fazla yararlanmayı düşündüğü belirtildi. Avcı’nın, Oğuzhan’a Göztepe maçında 11’de şans verebileceği ileri sürüldü.

Atiba Hutchinson’un sahalara dönüşünü bekleyen siyah-beyazlı yönetim ise ekonomik koşulların uygun olması halinde orta alana da bir takviye yapacak. Bu bölgedeki rekabeti artırmak isteyen siyah-beyazlılar, kanat ve golcü transferleri sonrası ortaya çıkacak mali tabloya göre hareket edecek.