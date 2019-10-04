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HaberlerBeşiktaşOğuzhan ile Vida tartıştı
04.10.2019 - 08:00 |

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Kartal’da Domagoj Vida ile Oğuzhan Özyakup arasında son dakikalarda tartışma yaşandı.

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Kartal’da Domagoj Vida ile Oğuzhan Özyakup arasında son dakikalarda tartışma yaşandı.

Wolverhampton atağında meşin yuvarlak 89. dakikada ağlara giderken, hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu serbest vuruşla başlattı. Pozisyonun hemen ardından Vida’dan kendi adamını kaçıran Oğuzhan’a sert bir tepki geldi. Oğuzhan’ın da takım arkadaşına aynı şekilde karşılık verdiği gözlendi.

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