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02.09.2019 - 21:06| Skorer-AA

Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı!

Oğuzhan Özyakup A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli oyuncu Andorra ve Moldova maçlarında forma giyemeyecek.

Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan alınan Oğuzhan Özyakup'un durumu ile ilgili açıklama yaptı. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un sol arka üst adale grubunda ağrı hissettiği belirtilirken, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda, oyuncumuzun sol arka üst adale grubunda (Hamstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edilmiş, milli takım sağlık heyeti ile durum değerlendirmesi yapılarak oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmasına ve sürdürülmesine karar verilmiştir." denildi.

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