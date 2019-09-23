Oğuzhan Özyakup: "Yeni hoca, yeni oyuncular..."

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta futbocular maç sonu açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan: "Yeni hoca, yeni oyuncular, alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz"

Oğuzhan Özyakup mücadelenin ardından "Bugün doğum günümdü, üç puanla güzel bir hediye almayı isterdim. İlk yarı oyun ortadaydı fakat ikinci yarı oyun biraz daha hareketlendi, iki takım da pozisyonlar bulmayı başardı. Başlarda Başakşehir daha iyiydi fakat son 15-20 dakika biz iyi pozisyonlar bulduk. Gazişehir maçında da böyle olmuştu. Yeni hoca, yeni oyuncular, alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. Bunlar kolay şeyler değil ancak Beşiktaş olarak gösterdiğimiz gelişimi skora yansıtmaya başlamamız gerekiyor" dedi.

"Bunun telafisini biz yapacağız"

Maçta stoper olarak oynayan Necip Uysal ise "Puan kayıpları var. Bunun telafisini biz yapacağız, başkası değil. Oyuna gelirsek fazla atak yemedik, defansif olarak iyiydik diye düşünüyorum. Ofansif olarak istediklerimizi yapamadık. Umarım haftaya Trabzonspor maçında daha iyi oluruz."