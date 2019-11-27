Ok: F.Bahçe'de Yanal'ı göndermek zor çünkü...

Senad Ok'un yorumları: "Ersun Yanal korkak olsaydı F.Bahçe'nin başına gelmezdi. Ezber üzerine gidiyorsunuz. Aykut hoca savunmayı önde tuttuğu için gitti. Fenerbahçe taraftarı savunmaya yönelik futbolu sevmiyor. Onu buraya getiren hücum futbolu. İleride bassın, etsin, 3-5 atsın gibi. İnsanlar sıkılmaya başladı. Taktiği, çıkardığı kadroyu doğru buluyorum. Değişikliklerin çoğunun yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama sen bunları yapıp 'Biz savunma yapmayız, yaptırırız' dediğin zaman komik duruma düşüyorsun. Savunmayı ön planda tuttuğu maçlardan sonra bile bunu böyle aktarmıyor. Çok yanlış iletişim var. Mehmet Ekici bu ligin en kaliteli oyuncularından biri. Ben de Ekici'nin kadroda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Derdinizi sağlıklı bir şekilde anlatamazsınız, yürüyemezsiniz.

"Teknik direktör değişikliği zor görünüyor çünkü..."

Başkanın sıkıntılı olduğu konular var. Liverpool'da bile fikir ayrılığı var. Her takımda tek ses gibi durum olmuyor. Başkanın şu anda mali durum kötü olduğu için sıkıntı olursa, Ersun hocayı yollamasının pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Cocu'ya hem bonservis ödedin hem de tazminat. Kocaman'a tazminat ödemeyi teklif ettin, kabul etmedi. Ersun hocayı göndermeye karar verirsen, ona da tazminat vereceksin. Başkanın kolay kolay böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Çünkü para yok. Girişim yapman için mali gücün olması gerekiyor. Bunun maliyetini kaldırma şansın çok az. Geçen sene yapılan değişikliklerle bir anlamda çok büyük maddi kayıplar yaşandı. Eljif, Josef ve Giuliano satıldı. Gelen parayı iyi kullanamadın.

Sakat oyuncuların durumu

Kruse'nin durumu, Vedat'ın durumuna göre daha iyi. Göztepe maçında oynama şansı yüksek. Bugün de Kruse antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Büyük ihtimalle kadroda olacak. İyi hissederse oynayacak. Vedat bileğinin burkulmaması lazım. Bandajı basarsın çıkar oynar. Ama bilek döndüğü an, bu kez 6-7 hafta sahadan uzak kalabilir. Kruse belki ileri uçta olabilir. Mevlüt'ün oynama ihtimali çok zor. Zaten Ersun Yanal'ın birinci tercihi değil.

"F.Bahçe doğrudan rakiplerini geçmeyi düşünüyor"

Fenerbahçe deplasmanda maç kaybetmedikçe işin içinde olacak gibi duruyor. F.Bahçe sezon başında rakibini G.Saray olarak görüyordu. Sonra işler değişti. F.Bahçe; Sivasspor şampiyon olsa ayrı bir reaksiyon, G.Saray şampiyon olursa ayrı bir reaksiyon verir. 'Bizim doğrudan rakibimiz G.Saray, onun önünde yer almamız gerekiyor' diye düşünüyorlar. Doğrudan rakiplerini geçme üzerine planları var."



