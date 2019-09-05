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HaberlerBeşiktaşOkaka 2.5 milyon euroyu reddetmiş!
05.09.2019 - 08:00

Okaka 2.5 milyon euroyu reddetmiş!

Golcü arayışları sırasında Beşiktaş’ın resmi teklif götürdüğü isimlerden olan Stefano Okaka’nın transferde tercihini son anda Udinese’den yana kullandığı ortaya çıktı.

Nijerya asıllı İtalyan forvetin menajerliğini yapan ağabeyi Carlo Okaka, “Beşiktaş, Okaka’yı Watford’dan 1 yıllığına kiralamak istiyordu ve 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Okaka daha önce formasını giydiği Udinese’ye gitmeyi tercih etti” dedi. 30 yaşındaki Okaka geçen sezon Udinese formasıyla 16 maça çıkarken, 6 gol kaydetmişti.

Okaka 2.5 milyon euroyu reddetmiş

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