Okaka 2.5 milyon euroyu reddetmiş!

Nijerya asıllı İtalyan forvetin menajerliğini yapan ağabeyi Carlo Okaka, “Beşiktaş, Okaka’yı Watford’dan 1 yıllığına kiralamak istiyordu ve 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Okaka daha önce formasını giydiği Udinese’ye gitmeyi tercih etti” dedi. 30 yaşındaki Okaka geçen sezon Udinese formasıyla 16 maça çıkarken, 6 gol kaydetmişti.