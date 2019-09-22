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22.09.2019 - 11:51 |

Okan Buruk, Beşiktaş’a karşı ilk peşinde

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanarak teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılara karşı ligdeki ilk 3 puanını almak istiyor.

Okan Buruk, Beşiktaş’a karşı ilk peşinde

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan ve ilk dört haftada sadece bir galibiyet alabilen turuncu-lacivertliler, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Roma'ya 4-0 kaybetmişti. Başakşehir, siyah-beyazlılara karşı kazanarak hem kötü gidişatı durdurmak hem de yükselişe geçmek istiyor.

Okan Buruk ilk peşinde
Turuncu-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk, yarınki müsabakada alacağı galibiyetle kariyerinde bir ilki de yaşamak istiyor. Buruk, Süper Lig'de 5 farklı takımın başında Beşiktaş ile oynadığı hiçbir maçta sahadan üç puanla ayrılamadı. 45 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı.

Aynı zamanda Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla gol yediği rakibi de 23 golle Beşiktaş.
Okan Buruk’un bugüne kadar Beşiktaş’a karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Ç.Rizespor: 2 - Beşiktaş: 7
Beşiktaş: 4 - Ç.Rizespor: 1
Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 3
Beşiktaş: 0 - Akhisarspor: 0
Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0
Beşiktaş: 1 - Gaziantepspor: 1
Gaziantepspor: 0 - Beşiktaş: 1
Elazığspor: 0 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 4 - Elazığspor: 1

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