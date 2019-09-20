UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maÃ§Ä±nda Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilen Medipol BaÅŸakÅŸehir'in teknik direktÃ¶rÃ¼ Buruk, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

Â BugÃ¼nkÃ¼ oyunu iki devre olarak deÄŸerlendirebileceÄŸini belirten Buruk, "Birinci devre yÃ¼zde 100 istediklerimizi yaptÄ±k. Ã‡ok rahat ÅŸekilde rakip kaleye gittik ama sonlandÄ±ramadÄ±k. Ä°kinci devrede Ã¶zellikle geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra rakibimizin Ã§ok daha rahat ve Ã§abuk ÅŸekilde bizim kalemize gittiÄŸini ve Ã§ok bÃ¼yÃ¼k kalite farkÄ± oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Rakibimizin Ã§ok daha iyi kaliteli oyuncularÄ± vardÄ± ama oyun olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ilk yarÄ± 1-0 da 2-0 da Ã¶ne geÃ§ebilirdik. Bu sonlandÄ±rmayÄ± yapamadÄ±k." diye konuÅŸtu.

GruplarÄ±nda herkesin herkesi yenebileceÄŸini dile getiren Buruk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Åžimdi gruba ve iki maÃ§Ä±n sonucuna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, diÄŸer maÃ§ta Wolfsbergerâ€™in aldÄ±ÄŸÄ± 4-0â€™lÄ±k galibiyet bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz. BugÃ¼nkÃ¼ Roma takÄ±mÄ±nÄ± oyun olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde de herkes Romaâ€™ya karÅŸÄ± da kazanabilir. Roma da kaybedebilecek bir takÄ±m gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de verdi. SonuÃ§ ne kadar 4-0 olursa olsun oyunun bÃ¼tÃ¼nÃ¼ne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Roma takÄ±mÄ±nÄ±n da kolay kaybedebilecek bir takÄ±m olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Grupta ilk maÃ§lar oynandÄ± ve her takÄ±mÄ±n ÅŸansÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Herkes herkesi yenebilir."Â

Fonseca ikinci yarÄ±dan memnun

Roma'nÄ±n Portekizli teknik direktÃ¶rÃ¼ Paulo Fonseca da takÄ±mÄ±nÄ±n ilk yarÄ±daki performansÄ±ndan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

Fonseca, sezon baÅŸÄ±ndan bu yana takÄ±mÄ±nÄ±n Ã§ok kolay gol atabildiÄŸini ancak Ã§ok da kolay gol yediÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "Ä°yi defans yapmayÄ± Ã¶ÄŸrenmeliyiz. BazÄ± ÅŸeylerin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°kinci yarÄ±da hÃ¼cumda girdiÄŸimiz gol fÄ±rsatlarÄ±ndan ve gol yemeden kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyum." dedi.