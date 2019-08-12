Okan Buruk: "Olympiakos rakibine üstünlük kurabilen bir takım değil"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu rövanş maçında yarın Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turu geçeceklerine inandığını ifade eden Okan Buruk, “1-0'lık maç sonunda avantajı rakibimize verdik. 2'nci 90 dakika oynanacak. Birinci devreyi bitirdik. Oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapıp, burada rakibimizin yakaladığı avantajı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız. Tekrar altını çizmek istiyorum, hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik, oyuncularıma, takımımıza çok güveniyorum" dedi.

"BU MAÇTA ÇOK DAHA KALİTELİ BİR HAKEM OLACAK"

Takımda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle önemli eksikleri bulunduğunu hatırlatan Okan Buruk, “Tabii ki özellikle orta sahada eksiklerimiz var. Bunları yeni arkadaşlarımızla kapatacağız. İlk maça baktığımızda özellikle hakem yönetiminin tamamıyla aleyhimizde olduğunu gördük. Gösterilen sarı kartlar ve kırmızı kart ortada. Maç sonrası hakemin hem bana hem Chedjou’ya raporunu devam ettirmesi, net bir şey söylemesek de çok iyi niyetli bir hakem olmadığını düşünüyorum. Bu maçta çok daha kaliteli, bu lige yakışan bir hakem olacak. Bu da maçın daha adil geçmesine yol açacak” şeklinde konuştu.

"İLK MAÇTA OYUN ANLAMINDA ÜSTÜNDÜK AMA SONUÇ ELDE EDEMEDİK"

Takımın oyun anlayışında geçen yılkinden çok fazla değişiklik olmadığının altını çizen Buruk, “Takımımızın oyun anlamında düşündüklerimizi sahaya yansıtmak adına yaklaşık 5 haftalık bir çalışma dönemi oldu. Bu dönemden sonra ilk oynadığımız resmi maç Olympiakos’tu. Belli zamanlarda iyi şeyler yaptık ama belli zamanlar da istediğimiz gibi olmadı. Bu, bir süreç, hiçbir şey kolay olmuyor. Bu maça baktığımızda belki rakibimizin kaçırdığı başka pozisyonu çok net hatırlamıyoruz. Bizim de penaltı ve kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Oyun anlamında rakibe karşı tüm verilerde üstün olduk, sadece sonuçlandıramadık. Takımımız, bu sonuçlandıramamayı geçen senenin belirli bölümlerinde de yaşamıştı, inşallah bu süreci en kısa zamanda atlatıp daha çok gol atan bir takım olarak bitirmek istiyoruz. Bunun için de ilk maç yarın”

"OLYMPIACOS RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURABİLEN BİR TAKIM DEĞİL"

Okan Buruk, Olympiakos’un güçlü ve zayıf yanlarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“İki tane Plzen maçını canlı seyrettim. 3'üncü maçta bize karşı oynadılar. Bu üç maçı seyrettiğinizde rakibe karşı çok büyük üstünlük kurabilen bir takım değil, oyun içinde daha kopuk kopuklar. Özelikle bireysel oyuncularıyla ve güçlü orta sahası ile iyi savunma yaparak bu maçlarda gol yemediler. Belki çok fazla pozisyona girmediler ama Plzen maçında üç tane duran toptan atılan gol vardı. Kazanmayı bilen kazanma alışkanlığı olan bir takım. Özellikle öndeki bireysel oyuncuları çok iyi, iki de iyi orta saha oyuncuları var, bekler de hücuma destek veren bekler. Belki burada kimseyi eze eze yenmiyor ama kazanmasını da bilen, kendi standartlarını bilen, o standartları üzerinden oynamaya çalışan bir takım”