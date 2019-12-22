Okan Buruk: "Rakiplerimizin puan kaybettiÄŸi haftada kazandÄ±k"

MaÃ§ sonunda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Okan Buruk, "Rakiplerimizin puan kaybettiÄŸi haftada bu gÃ¼n kazanmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Ã‡ok iyi baÅŸladÄ±k. DiziliÅŸ olarak ofansif bir kadro ile baÅŸladÄ±k. MaÃ§Ä±n hemen baÅŸÄ±nda 2-0 Ã¶ne geÃ§tik. Daha sonra Kayserispor Ã¼zerimize daha Ã§ok geldi. Gol ile daha Ã§ok cesaretlendi. Ä°kinci yarÄ± atÄ±lan 3 golden sonra daha da rahatladÄ±k. Bu bÃ¶lÃ¼mde bizim de ataklarÄ±mÄ±z oldu. 4-1 kazandÄ±k. GÃ¼zel bir galibiyet oldu. OyuncularÄ±mÄ± ve Kayserisporlu futbolcularÄ± tebrik ediyorum. Onlar da iyi oynadÄ±lar. Bizim iÃ§in Ã¶nemli bir 3 puan oldu" dedi.Â

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