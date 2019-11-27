Okan Buruk: Rekorla birlikte tarih yazmak istiyoruz

Kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve yıldız futbolcu Edin Visca, Roma maçı öncesi kameraların karşısına geçti.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

Son maçta sakatlanan Mahmut olmayacak. Uğur, dizinden bir operasyon geçirdi. Uğur olmayacak. Diğer ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımızla ilgili yarın karar vereceğiz. İlk maçtan önce şunu söylemiştim, hücumda çok etkili oyuncuları var, eğer onlara pozisyon verirseniz golü de yersiniz demiştim oyuncularımıza. Maç sonu da 'Bu Roma'yı herkes yenebilir' dedim. İlk yarı kendi kalemize atmasak maça ortak olacak bir oyun oynadık. Roma'yı grupta her takımın yenebileceğini söylemem doğru çıktı, bugün puan durumuna baktığımızda gruptaki her takımın birbirini yenebileceği gözüküyor.

"Rekor kırmayı düşünüyoruz"

Türkiye misafirperverlik anlamında dünyanın en iyileri arasındadır. Kendimizden çok ülkemize gelen insanları düşünürüz. Aynı şey Roma takımı ve Romalı sporseverler için de geçerli. Türkiye için önemli olduğunu söylememin nedeni ülke puanı, sportif anlamda önemli. Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz. Bu zamana kadar birçok maçta çok seyircimiz olmuştur ama yarın tribünlerin tamamen dolu olacağını, bizi desteklemeye gelen çok fazla insan olacağını düşünüyoruz. Şu anda ülke takımlarımız arasında Avrupa'da en yüksek şansa sahip takımız. O yüzden diğer takım taraftarlarımızın da gelerek bize destek vereceklerini düşünüyoruz.

Kadrolar her zaman tartışılır, biz kafamızda bazı şeyleri yaşarız, siz TV başında bazı şeyleri düşünürsünüz. Taktiksel anlamda bakınca Milli Takım da Fransa deplasmanında 3 ön liberoyla çıktı, Mahmut da üçlüden biriydi. Maç berabere bitince hepimiz alkışladık. Tabii ki taktiksel olarak maça başladığınız 11'i değil devamını da düşünürsünüz. Bizim Galatasaray maçındaki düşüncemiz, rakibimiz 3 stoper çıkınca biz de 3 ön libero ile çıktık, bizi yazdınız ama 3 stoperi yazmadınız.

"İlk hedefimiz yarın kazanmak"

Galatasaray 3 stoper, 3 orta saha 2 forvet ile 8 merkez oyuncuyla çıktığı için buna göre kurguladık oyunu. İlk yarı atan, ikinci yarı yiyen bir takım olduğu için buna göre taktik yaptık ve sonuçta 41 maç sonra mağlup etmeyi başardık. İlk hedefimiz yarın kazanarak bu gruptan çıkmayı başarmak, sonrasındaki hedefleri umarım hep beraber konuşup belirleriz.

Visca ise şöyle konuştu:

Çok zor bir maç olacak. Roma hem Avrupa'da hem İtalya'da çok büyük bir takım. İlk maçı kaybettik ama yarınki maç için hazırız, daha motive bir maç bekliyoruz. Güçlü bir takım ama biz de daha güçlüyüz eskiye göre. Hem ligde hem Avrupa'da çok önemli maçlar oynadık bu sezon, yarın da çok önemli bir maça çıkacağız. Başakşehir'in tarihinde önemli bir başarı yakalayıp yarın kazanarak tarih yazmak istiyoruz.

“Dzeko ile kardeşiz ama biz kazanacağız”

Visca, Roma’da forma giyen vatandaşı Edin Dzeko ile maç öncesi konuştuğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Sabah konuştum o da İstanbul’a geldiği için heyecanlı. Biz de iki sene önce gruptan çıkamadık. Ama yarın Başakşehir tarihini yazma şansımız var biz de bu şansı kullanmak istiyoruz. Evet biz kardeşiz ama biz kazanmak istiyoruz.”