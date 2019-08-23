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23.08.2019 - 09:54| İSTANBUL (İHA)

Okan Buruk, Yanal'a karşı 2-1 önde

İki teknik direktör Okan Buruk ile Ersun Yanal, farklı takımların başında yer aldıkları dönemlerde 4 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 2'sini Buruk, 1'ini de Yanal kazanırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Okan Buruk, Yanal'a karşı 2-1 önde

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele saat 21.45'te başlayacak ve müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Bu önemli maç öncesinde iki takım teknik adamlarının birbirleriyle oynadıkları karşılaşmalara bakıldığı zaman Okan Buruk'un Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. 

Buruk: 2 - Yanal: 1 

Abdullah Avcı'nın ardından Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a karşı Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında 4 mücadeleye çıktı. Bu maçların 2'sinde Buruk, 1'inde ise Yanal gülen taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un takımları 11 gol atarken, Ersun Yanal'ın öğrencileri ise 5 defa rakip ağları havalandırdı. 

Okan Buruk ve Ersun Yanal'ın birbirlerine rakip olduğu karşılaşmalar şöyle: 

Skorer Tv Haber Bülteni - 23 Ağustos 2019
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