SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 2-1 yenen Medipol BaÅŸakÅŸehir'in teknik direktÃ¶rÃ¼ Okan Buruk, milli ara Ã¶ncesi Ã§ok Ã¶nemli bir galibiyet elde ettiklerini sÃ¶yledi.Â

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Buruk, "Ä°yi bir yolda gidiyoruz. YÃ¼kseliÅŸimiz oyun ve puan olarak devam ediyor. Ã‡ok Ã¶nemli eksiklerimiz olmasÄ±na raÄŸmen oyuncularÄ±mÄ±z bunu hissettirmedi." dedi.Â

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara karÅŸÄ± iyi ve direnÃ§li bir oyun ortaya koyduÄŸunu aktaran Buruk, "BugÃ¼n de maÃ§Ä±n iÃ§inde oldular. Erken gol bulunca rahat olcaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, ilk yarÄ±da verdiÄŸimiz pozisyonlar vardÄ±. 'Ä°kinci yarÄ±da golÃ¼ erken atarsak, maÃ§Ä± bitiririz.' dedik ama ikinci golÃ¼ de geÃ§ bulduk. Daha rahat olacak derken, 2-1 olunca rakibimizin Ã¼zerimize geldiÄŸi son 4-5 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yaÅŸadÄ±k. Oyundan memnunum. Ã‡ok zorlu bir tempo iÃ§erisinden Ã§Ä±ktÄ±k ve milli takÄ±m arasÄ± Ã¶ncesi bu maÃ§Ä± kazanmak Ã¶nemliydi." diye konuÅŸtu.Â

Buruk, ikinci yarÄ±da oyuna giren Arda Turan'Ä±n performansÄ±yla ilgili yÃ¶neltilen soruya ise, "BÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±ma sÃ¼re vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Arda da bugÃ¼n girdikten sonra Ã§ok Ã§aba sarfetti. Destek verdi. Bir sakatlÄ±ktan Ã§Ä±ktÄ± ve tekrar formunu bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°yi bir kadromuz var. TÃ¼m oyuncularÄ±mÄ±z iyi niyetle bu takÄ±ma hizmet etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Burada Ã¶ncelikli olan takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.