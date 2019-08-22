Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigOkan Derici 1 ay yok
22.08.2019 - 11:50| Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Okan Derici 1 ay yok

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Bolu'da Hatayspor'a 1-0 yenilerek perdeyi mutsuz açan Altınordu'da Okan Derici'nin ciddi şekilde sakatlanması kurmayları şoke etti.

Okan Derici 1 ay yok

Hatayspor karşısında sakatlıkları bulunan Fatih ve Kemal'in yokluğunda forvet olarak görev yapan Okan'ın sol diz iç yan bağlarında esneme ve zedelenme meydana geldi. Yapılan kontrollerde 26 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 

Fatih Karagümrük ve Akhisarspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek deneyimli futbolcunun milli aranın ardından iç sahadaki Eskişehirspor müsabakasıyla sahalara dönebileceği kaydedildi. Hücumda görev yapan futbolcularının yaşadığı sakatlıklardan dolayı sıkıntıya giren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yasin Ozan'ın transferiyle rahatladı. Son olarak Giresunspor'da top koşturup, kırmızı-lacivertlilerle 1 yıllık mukavele yapan 27 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü oynanacak Karagümrük maçına 11'de çıkması bekleniyor. 

Cem Dizdar: 'Obi Mikel'i gereksiz buluyorum'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Merih 15 futbolcu arasında zirvede!

Merih 15 futbolcu arasında zirvede!

Hüseyin Üneş: Bir daha düşmemek üzere Süper Lig'e döneceğiz

Hüseyin Üneş: Bir daha düşmemek üzere Süper Lig'e döneceğiz

MKE Ankaragücü'nde transfer beklentisi

MKE Ankaragücü'nde transfer beklentisi

Adil Gevrek, koyduğu hedeflerin hepsini tutturdu sıra şampiyonlukta

Adil Gevrek, koyduğu hedeflerin hepsini tutturdu sıra şampiyonlukta

Sıradaki Haber