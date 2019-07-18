Okan Kocuk kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk hangi mevkide oynuyor?

OKAN KOCUK KİMDİR?



Okan Kocuk (d. 27 Temmuz 1995, Mustafakemalpaşa, Bursa, Türkiye) Türk kaleci. Galatasaray'da forma giymektedir.

Okan Kocuk, 1995 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbola da Mustafakemalpaşaspor'da başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 2. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi. Burada 23'ü lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralanan futbolcu burada ise 34'ü lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi. 2018-19 sezonunda Bursaspor'a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-2020 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Millî takım kariyeriU18, U-17 ve U-16 Genç Millî Takımlarında forma giyen Okan Koçuk Türkiye A2 takımının kalesini koruyor.



CİMBOM TRANSFERİ AÇIKLADI



Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı.



Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti , 2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti , 2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti... Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir" denildi.