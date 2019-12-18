Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Stat hınca hınç dolarken Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da mücadeleyi takip etti. Maçın ilk yarısında Okan Kurt, karşılaşmayı heyecanlı bir şekilde takip ederken kameralara yansıdı. Kurt'un diliyle oynaması sosyal medyada çok konuşuldu.