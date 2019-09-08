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08.09.2019 - 13:54| İSTANBUL (AA)

Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kulübü Celta Vigo ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek Okay, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü.

 

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