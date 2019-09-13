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Haberlerİspanya La LigaOkay Yokuşlu, Granada maçıyla sahalara dönüyor!
13.09.2019 - 20:46 | | İSTANBUL (AA)

Okay Yokuşlu, Granada maçıyla sahalara dönüyor!

A Milli Takım'ın 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay'ın sakatlığının geçtiği ve pazar günü Granada maçında oynayabileceği bildirildi.

Okay Yokuşlu, Granada maçıyla sahalara dönüyor!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığının ardından 3,5 ay sonra sahalara dönüyor.

İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.

Milli orta sahanın, teknik direktörü Fran Escriba tarafından 15 Eylül Pazar günü Granada karşılaşmasında oynatılmaya hazır olduğu duyuruldu.

 

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