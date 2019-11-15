Ä°zlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'na (EURO 2020) katÄ±lmayÄ± son maÃ§lar Ã¶ncesinde garantileyen A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n orta saha oyuncularÄ±ndan Okay YokuÅŸlu, EURO 2020'ye katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gurur yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Okay, "Uzun bir yol ve sÃ¼reÃ§ti. AllahÄ±mÄ±za ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun yola Ã§Ä±karken koyduÄŸumuz hedefe, bugÃ¼n ulaÅŸmak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gurur. Bu yolda Ã§ok ÅŸey yaÅŸadÄ±k, her oyuncunun, yÃ¶netim kurulunun, teknik heyetin ve herkesin bÃ¼yÃ¼k bir emeÄŸi var. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak bÃ¼yÃ¼k gurur oldu." diye konuÅŸtu.Â

MaÃ§tan Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Okay, "Bir maÃ§ Ã¶nceden garantileme ÅŸansÄ±mÄ±z vardÄ±. Sabahtan beri konsantrasyon ve heyecanÄ±mÄ±z Ã¼st dÃ¼zeydeydi. OynanmasÄ± gerektiÄŸi gibi oynadÄ±k. Ã‡izgiden Ã§Ä±kan top dÄ±ÅŸÄ±nda pozisyon vermedik. Gol pozisyonlarÄ±mÄ±z da vardÄ±. Liderlik ÅŸansÄ±mÄ±z devam ediyor. Ãœlkemizi sevindirdiÄŸimiz iÃ§in Ã§ok mutluyuz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n zor geÃ§eceÄŸini bilerek sahaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Okay YokuÅŸlu, "MaÃ§Ä±n bÃ¶yle geÃ§eceÄŸini biliyorduk. HocamÄ±z da o yÃ¶nde direktifler verdi. OnlarÄ±n agresif oyununa karÅŸÄ±lÄ±k vermeliydik. Bunu da Ã§ok iyi yaptÄ±k. BirÃ§ok ikili mÃ¼cadeleden galip ayrÄ±ldÄ±k. Bu da oyuna yansÄ±dÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Åženol GÃ¼neÅŸ'in takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olmasÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu da aktaran Okay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Åženol hoca kariyeri ve baÅŸarÄ±larÄ±yla Ã§ok deneyimli bir isim. Ondan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸreniyoruz. En Ã¶nemlisi burada bir aile havasÄ± oluÅŸtu. OynayanÄ± ve oynamayanÄ±yla tek hedefimiz baÅŸarÄ±lÄ± olmak. BugÃ¼n sahada olmayan oyuncularÄ±n da ne kadar istediÄŸini, iÃ§eride ve saha kenarÄ±nda gÃ¶rdÃ¼k. Ã–nemli olan bu ortamÄ± yakalamak. Ä°statistiklere bakarsak sadece Ã¼Ã§ gol yedik. O da duran toplardan. Ä°yi yoldayÄ±z. Bu oyunu sÃ¼rdÃ¼rmek bize ve izleyenlere gÃ¼ven veriyor. UmarÄ±m bu da devam eder. GidebildiÄŸimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ä°yi bir ekibiz, hiÃ§bir ÅŸeyden Ã§ekinmiyoruz."