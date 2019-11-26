Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİspanya La Liga HaberleriOkay Yokuşlu'dan Celta hamlesi! Sildi...
26.11.2019 - 09:31 | | Fotomaç

Okay Yokuşlu'dan Celta hamlesi! Sildi...

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, formasını giydiği Celta Vigo ile ilgili yaptığı paylaşımları sosyal medya hesabından sildi. Okay'ın İspanyol ekibinden ayrılmak istediği konuşuluyor.

Okay Yokuşlu'dan Celta hamlesi! Sildi...

Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'dan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabında yer alan takım paylaşımlarını silen Okay'ın İspanyol ekibinden ayrılmak istediği konuşuluyor.

Bu sezon Celta formasıyla sadece 4 maça çıkan milli futbolcu son olarak 3-1'lik Villarreal galibiyetinde de kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı.

La Liga temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşında futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında...

Okay Yokuşludan Celta hamlesi Sildi...

Benzema'nın Celta Vigo'ya attığı golü izliyoruz

LeBron James'dan hayranına büyük jest!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vodafone Park’ta değişim başlıyor

Vodafone Park’ta değişim başlıyor

Almanya'da Türk kulübü Pforzheim Fatihspor'a saldırı

Almanya'da Türk kulübü Pforzheim Fatihspor'a saldırı

Adem forvette Seri de 11’de

Adem forvette Seri de 11’de

‘Trabzon’da kafam rahat’

‘Trabzon’da kafam rahat’

Sıradaki Haber