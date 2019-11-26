Okay Yokuşlu'dan Celta hamlesi! Sildi...

Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'dan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabında yer alan takım paylaşımlarını silen Okay'ın İspanyol ekibinden ayrılmak istediği konuşuluyor.

Bu sezon Celta formasıyla sadece 4 maça çıkan milli futbolcu son olarak 3-1'lik Villarreal galibiyetinde de kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı.

La Liga temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşında futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında...

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